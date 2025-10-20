◇パCSファイナルステージ第6戦 日本ハム1―2ソフトバンク（2025年10月20日 みずほペイペイD）

日本ハムの新庄剛志監督（53）は20日、ソフトバンクに1―2で敗れ終戦後、リーグ制覇を果たしたソフトバンクが日本シリーズに行くべきと相手を称えつつ、古巣・阪神とのシリーズに向けたサプライズ演出の構想があったことを明かした。

「やっぱりシーズン通して、頂点を獲ったソフトバンクさんが…1位同士が行くのが日本シリーズなので…僕たちがいくべきじゃない」

サバサバとそう語った指揮官。「来年は、まだまだ強くなるんで、断トツで優勝して日本シリーズに行ける準備をします。もうワンランク成績を上げていけば、またさらに強いチームになると思うし、ある程度もう強くなってるんで、来年は固定したメンバーで戦っていけるような準備はしていきますけど、僕ですからね」とユーモアも交え来季への思いを語った。

最後に藤川球児監督率いる阪神とシリーズの舞台で戦いたかったか問われた新庄監督は「ああ、姿は見せたい…見せたかったですね。こっち半分はファイターズ、こっち半分はタイガース。22番着けて。準備はできてなかったけど」と左右真っ二つの日本ハム＆阪神ユニホーム構想を少し残念そうに明かした。