11年ぶりの公式戦4連敗を喫したリバプール…スロット監督「マンチェスター・U戦の負けに言い訳はない」
公式戦4連敗を喫したリバプールのアルネ・スロット監督は「言い訳はない」と語っている。英『スカイスポーツ』が伝えた。
19日に行われたプレミアリーグ第8節でリバプールはマンチェスター・Uをホームのアンフィールドに迎えた。開始早々の前半2分にFWブライアン・ムベウモに先制点を献上しながらも、後半33分にFWコーディ・ガクポの得点で追い付く。しかし、39分にDFハリー・マグワイアに決勝点となるヘディングシュートを決められ、1-2で敗れた。
アンフィールドでマンチェスター・Uに敗れるのは2015-16シーズン以来、10季ぶり。そして、プレミア第6節クリスタル・パレス戦(●1-2)、欧州CL第2節ガラタサライ戦(●0-1)、プレミア第7節チェルシー戦(●1-2)に続く敗戦で、2014年11月以来、11年ぶりとなる公式戦4連敗を喫することとなった。
チームを率いるスロット監督は「ローブロックで守り、主にロングボールを使うチームと対戦するのは常に難しい。高い位置でボールを奪う機会も得られないので、厳しい戦いになることは分かっている。そんな状況で開始早々に失点すればさらに難しくなる」と試合後に話した。
「試合前に『ロングボールを多用するユナイテッドのような質の高い選手を擁するチーム相手に、ブロックを崩して多くのチャンスを作れる』と言われたら、私は『喜んで受け入れる』と答えるし、試合に敗れることはないだろう」
「しかし、我々は負けた。多くのチャンスを逃したからだ。わずかな危機が2失点につながった。セットプレーが原因だ。これが敗因の1つだ」。また、MF{{アレクシス・マック・アリスター}が接触してピッチ上に倒れている間にマンチェスター・Uに先制点を献上したことについて、「フットボールの試合で負けたとき、特に4連敗した後なら感傷的になるのは当然かもしれない。しかし、今はその件について話すべきではない。言い訳はしない」と語っている。
19日に行われたプレミアリーグ第8節でリバプールはマンチェスター・Uをホームのアンフィールドに迎えた。開始早々の前半2分にFWブライアン・ムベウモに先制点を献上しながらも、後半33分にFWコーディ・ガクポの得点で追い付く。しかし、39分にDFハリー・マグワイアに決勝点となるヘディングシュートを決められ、1-2で敗れた。
チームを率いるスロット監督は「ローブロックで守り、主にロングボールを使うチームと対戦するのは常に難しい。高い位置でボールを奪う機会も得られないので、厳しい戦いになることは分かっている。そんな状況で開始早々に失点すればさらに難しくなる」と試合後に話した。
「試合前に『ロングボールを多用するユナイテッドのような質の高い選手を擁するチーム相手に、ブロックを崩して多くのチャンスを作れる』と言われたら、私は『喜んで受け入れる』と答えるし、試合に敗れることはないだろう」
「しかし、我々は負けた。多くのチャンスを逃したからだ。わずかな危機が2失点につながった。セットプレーが原因だ。これが敗因の1つだ」。また、MF{{アレクシス・マック・アリスター}が接触してピッチ上に倒れている間にマンチェスター・Uに先制点を献上したことについて、「フットボールの試合で負けたとき、特に4連敗した後なら感傷的になるのは当然かもしれない。しかし、今はその件について話すべきではない。言い訳はしない」と語っている。