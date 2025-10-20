「入ってラリアットしていなくなった」…R・マドリー戦でヘタフェDFが投入後わずか40秒で退場も賛否「なんでこれで赤?」
レアル・マドリー戦で途中出場したヘタフェDFアラン・ニョムがピッチに送り込まれて、わずか40秒で退場となった。
19日に開催されたラ・リーガ第9節でヘタフェはR・マドリーとホームで対戦。前半をスコアレスで折り返すと、後半も得点を許さずに試合を進める。すると、31分、すでに警告を受けていたDFキコ・フェメニアに代わってニョムが投入される。
しかし、わずか40秒後に悲劇が待っていた。左サイドから前線へと駆け上がろうとしたFWビニシウス・ジュニオールに対応しようとするも、左腕を上げて動きをストップ。ビニシウスはピッチ上に倒れ込み、主審は迷わずにレッドカードを提示した。
試合を配信した『DAZN』ではこの場面を公式X(@DAZN_JPN)に投稿すると、フォロワーは「入って来てラリアットしていなくなった」「40秒で退場 流石に辛い」「誰も破りたくない記録」などと反応。その一方で、「なんでこれで赤が出るの笑」「これがレッドはすごいなぁ」「マジで基準を統一してくれ」「これでレッドはかなり厳しい」「とんでもない誤審」などの声も挙がっている。
なお、試合は、数的優位に立ったR・マドリーが後半35分にFWキリアン・ムバッペの得点で先制。39分にはヘタフェに2人目の退場者が出たこともあり、R・マドリーが1-0のまま逃げ切っている。
19日に開催されたラ・リーガ第9節でヘタフェはR・マドリーとホームで対戦。前半をスコアレスで折り返すと、後半も得点を許さずに試合を進める。すると、31分、すでに警告を受けていたDFキコ・フェメニアに代わってニョムが投入される。
しかし、わずか40秒後に悲劇が待っていた。左サイドから前線へと駆け上がろうとしたFWビニシウス・ジュニオールに対応しようとするも、左腕を上げて動きをストップ。ビニシウスはピッチ上に倒れ込み、主審は迷わずにレッドカードを提示した。
なお、試合は、数的優位に立ったR・マドリーが後半35分にFWキリアン・ムバッペの得点で先制。39分にはヘタフェに2人目の退場者が出たこともあり、R・マドリーが1-0のまま逃げ切っている。
まさかの退場— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 19, 2025
途中出場で入ったばかりのアラン・ニョムが
ファーストプレーでファール
これがまさかの1発レッドカードの判定
出場後約40秒で退場となってしまう...
ラ・リーガ第7節
ヘタフェ×レアル・マドリード
#DAZN LIVE配信中#ラ・リーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/eMXDAhPIlB