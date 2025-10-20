10月27日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

要注意人物SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

上川隆也

高橋真麻

ニッポンの社長

本田望結

（50音順 敬称略）

エージェント：マシュー・チョジック（アメリカ）、ルネ・ボスマン（オランダ）

★ポティータウン★

あるものを街中に置きまくって住民の多くから鼻つまみ者になってしまった要注意人物の話です。

一体、街中に何を置きまくったのか？最後には意外な結末が待っています。

★商業施設立てこもり事件★

2022年、アムステルダムの商業施設に男が人質をとって立てこもった。

その男は「爆弾」をみにつけていて、ビルごと吹き飛ぶ可能性が。

しかも、ビルにはまだ70人ほどの人々が取り残されていた。

果たして全員無事だったのか？

★南米・イタリア国境警備隊★

まる見えではおなじみの国境警備シリーズ。南米とイタリアの二本立て。

危険な武器をたくさん持ち込む旅行客や、麻薬などいろいろな手口で隠す要注意人物が続々登場！

お見逃しなく。

その他、世界中から集めた要注意な映像をドドっとご紹介します。