¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡ÛÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ã¤¤Î¸ü¤ß¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ã¡×¤Ê¿©´¶¡ª¤³¤·¤¸¥Ýー¥¯¤ÎÄ¶¸üÀÚ¤ê¥ì¥Ð¥Ë¥é¡ÚÄ¹²¬»Ô¡Û
2020Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡ØÃæ²Ú¥À¥¤¥Ë¥ó¥° Â¿Îé(¤¿¤ì)¡Ù¡£
Ãæ²Ú¤ÎÎÁÍý¿Í¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤ÎÁáÀî±Ê»Ë¤µ¤ó¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯Å¹Ì¾¤Î¡ØÂ¿Îé(¤¿¤ì)¡Ù¤È¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î〝Îé〟¤È¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤ÎÌ¾Á°〝¤¿¤ì〟¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤½¤¦¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬ÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä¶¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬¡Ö¤³¤·¤¸¥Ýー¥¯¤Î¸üÀÚ¤ê¥ì¥Ð¥Ë¥é(900±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¡£
Ä¹²¬»Ô±ÛÏ©ÃÏ¶è¤ÎÌÃÊÁÆÚ¡Ö¤³¤·¤¸¥Ýー¥¯¡×¤Î¾å¼Á¤Ê¥ì¥Ðー¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¶Ã¤¯¤Î¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¸ü¤ß¤ÈÂç¤¤µ¡ª¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Æー¥¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Ëý¤Î¥ì¥Ðー¤¬¤´¤í¤´¤íÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë³ú¤ßÀÚ¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥Ã¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¿©´¶¡£ÎÁÍý¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ðー¥È¤ÎÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Á´¹ñÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤È±ö¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÌÍÎà¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡Ö¥¨¥Ó¤¢¤ó¤«¤±¤½¤Ð(±öÌ£)(1,000±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¤Ï¡¢ÆÚÆù¤Î¤À¤·¡¦¤Í¤®¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹ー¥×¤Ë¡¢ÃæÂÀ¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¡¦¥×¥ê¥×¥ê¤Î¥¨¥Ó¡¦¥¥¯¥é¥²¡¦¥Ï¥¯¥µ¥¤¡¦¾®¾¾ºÚ¡¦¤â¤ä¤·¡¦¥¿¥±¥Î¥³¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡ª
¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤¦°ìÇÕ¤¬¡ÖÆÃÀ½Ç»¸üÃ´¡¹ÌÍ(1,000±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¡£
Îý¤ê¤´¤Þ¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦»³Ü¥Ìý¤¬¸ú¤¤¤¿〝¥Þ¥¤¥ë¥É¡ß¥Ô¥ê¿É〟¤Èµæ¶Ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ëÎÁÍý¡£Ãë¤ÏÃÏ¸µ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤äÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¡¢Ìë¤Ï³ØÀ¸¤Ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¡¢½µËö¤Ï°ìÉÊÎÁÍý¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡üÃæ²Ú¥À¥¤¥Ë¥ó¥° Â¿Îé(¤¿¤ì)
¿·³ã¸©Ä¹²¬»ÔÍè·Þ»û»ú½ÂÅÄ¹Ã2724-10
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û0258-86-0208
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ãë¡Ã11:00～14:00¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー
Ìë¡Ã17:00～20:30¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー
¡ÚÄêµÙÆü¡Û·îÍË¡¢¤Û¤«ÉÔÄêµÙ
