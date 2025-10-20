「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

日本ハムの新庄剛志監督は「めちゃくちゃいいファイナルだったし、めちゃくちゃいいシーズンだった」と充実感を漂わせた。その上で準備していたシャンパンファイトの「キャンセル料を払います」と明かし、報道陣の爆笑を誘った。

アドバンテージを含む０勝３敗から３連勝して持ち込んだ最終決戦。だがあと一歩、悲願の日本シリーズ進出には届かなかった。「シーズン通して頂点とったソフトバンクさんが日本シリーズに行くのじゃないとね。でも来年はまだまだ強くなる。断トツで優勝して日本シリーズに行く」と宣言した。

「きょうもものすごくいいゲームだったし、あと一歩だったんですけど、てっぺん取ったソフトバンクさんが日本シリーズにいく。すごいチームだなと思います」と語った新庄監督。「まだまだ。個人成績を見たらそこまでいい成績を残していない。もうワンランク成績を挙げていけばもっと強くなっていく。固定したメンバーで戦っていけるような準備を。まあ僕ですからね（笑）」と報道陣を爆笑に包み、「強いファイターズをね。シャンパンファイトの準備もしてたんですけど、キャンセル料払います。ありがとうございました」と話していた。

古巣・阪神と戦う日本シリーズには「姿は見せたかったですね。（ユニホームの）こっち半分ファイターズ、こっち半分タイガースで。２２番をつけて。準備はできてなかったけど（笑）」と明かし、再び笑いを誘うなど気丈に振る舞った指揮官。それも最強と称されるソフトバンクとギリギリの戦いを演じられたこと、そして１年目から育て上げてきた選手達が頂点をとれるレベルまで上がってきたと実感できたから。悲願には届かなかったが、新庄監督らしさを失わずに２５年シーズンを戦い終えた。