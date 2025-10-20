¡Ú¥Î¥¢¡Û¶¶ËÜÂçÃÏ¤¬»²Àï¡ª¡¡À¶µÜ³¤ÅÍ¤È¥¿¥Ã¥°·ëÀ®¤Ç20Ê¬¥É¥í¡¼¡Ä»î¹ç¸å¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×£²£°Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤ËÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¶¶ËÜÂçÃÏ¡Ê£³£³¡Ë¤¬»²Àï¤·¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤È½é¥¿¥Ã¥°¤ò·ëÀ®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢À¶µÜ¤ÈÁÈ¤ó¤ÀÂçÃÏ¤Ï·ý²¦¡¢¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤¹¤ë¤ä¡¢·ý²¦¤òÁê¼ê¤Ë¾¸Äì¤È½³¤ê¤ò¸òºø¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÂÇ·â¤Î¹¶ËÉ¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤â·ý²¦¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¶»ÈÄ¤ò½³¤ê¤¢¤Ã¤Æ°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥¿¥¹¤Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤é£Ó£Ô£Æ¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¶µÜ¤â·ý²¦¤Ë¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤éÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¿¥¹¤ËÂçÃÏ¤ÈÀ¶µÜ¤ÇÏ¢Â³¤ÇÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¹¶¤á¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°Ê¬¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º¡¢»þ´ÖÀÚ¤ì°ú¤Ê¬¤±¡£Î¾·³¤È¤â»î¹ç¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃÏ¤¬ºÆ¤Ó£Í£Í¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£