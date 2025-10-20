¼«°ÝÏ¢Î©¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¡¡½°±¡µÄ°÷Äê¿ô£±³äºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¡ÊÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤ÇÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡¼«°ÝÎ¾ÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤¬Æâ³°¤È¤â¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ëÃæ¡¢¹ñ²È´Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢Î©¾ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ÂÄê¤·¤¿À¯¸¢¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¹ñÆñ¤òÆÍÇË¤·¡ØÆüËÜºÆµ¯¡Ù¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÄìÎÏ¡Ù¤È¿®¤¸¡¢Á´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤Ï£²£±Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üÃæ¡Ê£±£²·î£±£·Æü¤Þ¤Ç£µ£¸Æü´Ö¤ÎÍ½Äê¡Ë¤Ë¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ßË¡°Æ¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÂÐºö¤òÁá´ü¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ÊäÀµÍ½»»¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©Æþ¤ê¤ËºÝ¤·¡¢ÀäÂÐ¾ò·ï¤Îà°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏá¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Äê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢£±³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤áÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¡ÖµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¡Ö¶Ø»ß¤è¤ê¸ø³«¡×¡¢°Ý¿·¤Ï¡Ö´°Á´ÇÑ»ß¡×¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ©ÅÙ²þ³×¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¸½»þÅÀ¤ÇºÇ½ª·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ï´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¡¢¼õ¤±¼ê¤Îµ¬À©¡¢¶â³Û¾å¸Âµ¬À©¡¢µ¡´Ø»ïÅù¤Ë¤è¤ëÀ¯ÅÞ¤Î»ö¶È¼ý±×¤ª¤è¤Ó¸ø³«¤Îºß¤êÊýÅù¤ò´Þ¤á¡¢À¯ÅÞ¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÎ×»þ¹ñ²ñÃæ¤ËÀßÃÖ¤·¡Ö¹â»ÔÁíºÛ¤Îºß´üÃæ¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£