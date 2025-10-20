カジサック長女・梶原叶渚らが「Seventeen」専属モデルに！ 「ミスセブンティーン2025」6名発表
10月18日開催の「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER」ステージにて、ティーン向けメディア「Seventeen（セブンティーン）」（集英社）の一般応募型の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果を発表。岡本望来（14歳）、梶原叶渚（16歳）、川瀬翠子（13歳）、佐々木満音（15歳）、原田花埜（15歳）、堀口真帆（17歳）の6名が「ミスセブンティーン2025」に決定した。
【写真】それぞれのソロカットも 応募総数2783名の中から選ばれた「ミスセブンティーン2025」受賞者6名
1968年に創刊した女子高生向けの「Seventeen」。エネルギッシュで感度の高いティーンに向けて、ファッション・ビューティ・恋愛・悩み相談など、女子高生の今と未来を応援する、楽しくて役に立つ等身大の情報を発信している。専属モデルやタレント、読者／ユーザー、インフルエンサーなどが、web・SNSや雑誌等を通じてつながる「双方向のコミュニケーションの場」を提供しているメディアだ。
これまでに、北川景子、広瀬すず、中条あやみ、八木莉可子、桜田ひよりら輩出してきたオーディション「ミスセブンティーン」。
今年は応募総数2783名の中から、書類選考（1次審査）、面接（2次審査）とカメラテスト（3次審査）を通過したファイナリスト10名を選出。そのなかから、6名が「ミスセブンティーン2025」に選ばれ、「Seventeen」の新・専属モデルとなった。
選ばれた6名のプロフィールおよび受賞コメントは以下の通り。
＜「ミスセブンティーン2025」6名のプロフィールおよび受賞コメント＞
■岡本望来（おかもと みく）
2011年10月13日生まれ／中学2年生
出身地：大阪府
趣味は映画鑑賞で、特技はけん玉と変顔。好きな食べ物は焼肉とニンニク。NHK連続テレビ小説『あんぱん』や、ドラマ『放課後カルテ 2025秋』（日テレ系）への出演などで話題。
「歴史ある『Seventeen』という雑誌の専属モデルに選んでいただけるなんて、まだ夢を見ているみたいです。『Seventeen』や先輩モデルのみなさんへの尊敬の気持ちを大切にしながら、読者のみなさんに「岡本望来がSeventeenモデルになって良かった」と思ってもらえるよう頑張ります！ 『可愛らしい』と言っていただくことが多いのですが、おしゃべりで元気いっぱいのザ・大阪人。そんなギャップにも注目してもらえるとうれしいです。
■梶原叶渚（かじわら かんな）
2009年7月31日生まれ／高校1年生
出身地：東京都
趣味は漫画を読むこと。特技はダンス。好きな食べ物はフルーツとえび。カジサックファミリーの長女。SNSフォロワー数はTikTok35万人、インスタグラムが24万人を突破。※10月16日時点
「ファイナリストに選んでいただいてからドキドキの毎日を過ごす中で、みなさんからのコメントやメッセージに元気をもらい、『もっと頑張ろう！』と思える原動力になっていました。念願のSeventeenモデルになることができて、感謝の気持ちでいっぱいです。応援してくださった方々の期待に応えるためにも、努力を惜しまず、みんなから『憧れです！』と言ってもらえるようなモデルを目指します！」
■川瀬翠子（かわせ すいこ）
2012年3月27日生まれ／中学2年生
出身地：東京都
趣味は絵を描くこと、ギター、デコ、メイク、ヘアピン集め。特技はバレエ、絵を描くこと。好きな食べ物はラーメン。「ミスセブンティーン2025」の最年少ながら、モデル経験が豊富。
「オーディションが進んでファイナリストに選ばれたときは、現実とは思えず、何度も結果を確認するほど驚きでいっぱいで、『大丈夫、自信を持って！』と自分に言い聞かせる日々でした。そんな不安との戦いや、自分磨きの努力も、すべてが貴重な経験になりました！ 応援してくれたみなさんへの感謝の気持ちを忘れず、Seventeenモデルとしての責任感を持ってトップを目指していくので、これからも応援よろしくお願いします」
■佐々木満音（ささき みろん）
2010年5月14日生まれ／中学3年生
出身地：広島県
趣味は音楽をきくこと、おいしいものを食べること。特技はアサラト（アフリカの楽器）の演奏。好きな食べ物は韓国料理、ジャンクフード。「美少女図鑑AWARD 2023」グランプリ。
「オーディション当日から投票期間まで、ずっと心臓がバクバクしていたので、合格を知ったときは安堵のあまり全身の力が抜けてヘロヘロになってしまいました（笑）。応援してくれたみなさんには、感謝してもしきれません。ミスSeventeenに選んでいただいたからには、もう『自信がない』なんて言っていられません！ しっかり気を引き締めて、プロのモデルとしての技術と意識をさらに高めていきます！」
■原田花埜（はらだ はなの）
2010年4月4日生まれ／中学3年生
出身地：広島県
趣味は食べること、歌うこと、料理、ドラマ鑑賞。特技は肩関節がやわらかいこと、台詞覚えが早いこと。好きな食べ物はトマト、チーズ。「ミスセブンティーン2024」ファイナリストからのリベンジ。
「昨年に続く2度目の挑戦で、念願のSeventeenモデルになることができました！ たくさんのかたに知ってもらうために、SNSは毎日欠かさず投稿しポージングやスキンケアにより一層力を入れるなど全力を尽くしました。なので、合格の連絡を受けたときは母と抱き合って号泣してしまいました。次なる目標は、外見だけでなく内面も尊敬されるモデルになること。まずは自分の個性や性格を知ってもらうために、どんなことにも積極的にチャレンジしていきます！」
■堀口真帆（ほりぐち まほ）
2008年10月10日生まれ／高校2年生
出身地：東京都
趣味は料理、お菓子作り。特特技はリフティング、卓球、ダンス。好きな食べ物は抹茶のスイーツ。『仮面ライダーゼッツ』のヒロイン・ねむ役で話題。
「ポージングや表情を徹底的に研究し、今年がラストチャンスの気持ちで挑みました。オーディションでは緊張もしましたが、自分を信じて努力を重ね、良い結果を掴むことができて言葉にできないほど嬉しいです。応援してくださった皆さまに心から感謝しています！ ミスセブンティーンに選んでいただいたことは、ゴールではなくスタート。自分の強みである明るさと表現力を活かしてトップモデルになり、ソロ表紙の夢を必ず叶えてみせます！」
