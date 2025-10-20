◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

リーグ覇者のソフトバンクが、崖っぷちからの３連勝で勢いに乗る日本ハムを振り切り、４勝３敗（アドバンテージの１勝含む）で２年連続の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めた。先発のリバン・モイネロ投手（２９）が中４日ながら７回３安打１失点の好投。同点の５回２死満塁から川瀬晃内野手（２８）が決勝の右前打を放った。セ王者の阪神と、５年ぶりの日本一をかけて戦う日本Ｓは、２５日にみずほペイペイで開幕する。

▼…ソフトバンクは前身球団を含め、２年連続２２度目の日本シリーズ出場。出場回数は巨人の３６度に次いで、西武の２１度を抜いて２番目。パでは最多回数になる。

▼…小久保監督は就任１年目の昨年に続くシリーズ出場。新人監督からの連続出場は、ともに３年続けた８６〜８８年の森祇晶監督（西）、２１〜２３年の中嶋聡監督（オ）に次いで３人目。

▼…阪神とのシリーズは１４年以来、１１年ぶり４度目。過去３度の勝敗は１９６４年＝４勝３敗、２００３年＝４勝３敗、１４年＝４勝１敗でいずれもソフトバンクが優勝している。