アンミカ、恋人との別れを決断したときに「決闘状を作る」のは本当？ 真相明かす
タレントのアンミカ（53歳）が、10月19日に放送された婚活ドキュメンタリー「ガールオアレディ シーズン2」（ABEMA）に出演。恋人との別れを決断したときに「決闘状を作る」という噂の真相を激白した。
「ガールオアレディ」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。MCとして、アンミカ、若槻千夏、オリエンタルラジオ・藤森慎吾、平祐奈の4人が婚活の模様を見守った。
最終回となる今回、スタジオでは「まだ気持ちは残っているけどお別れをした経験は？」という話に。
アンミカは「別れるときは徹底的に話し合うので、意外と（そういう経験は）なくって。筆を使って縦書きで書くんですよ。『こういうことがあってつらかったけど、別れを決断しました』って書くから怖がられてるんです」と明かす。
これにMC陣一同が「えっ、巻物！？」と総ツッコミ。アンミカは「噂で“髪の毛で恐怖の決闘状を書いた”って広められているけど、髪の毛では書いてないのよ！」と笑いながら弁明し、スタジオは爆笑に包まれた。
