長さ変えずに若見え♡【40・50代のイメチェン】には「レイヤーカット」が推せる！！

涼しくなり気分も軽やかになる秋は、ヘアスタイルのアップデートにちょうどよい季節かも。中でも「レイヤーカット」は、若々しい印象に見せたいミドル世代にぴったりなヘアスタイルです。髪の長さはそのままに、今っぽくイメチェンできるのも嬉しいポイント。今回は40・50代におすすめなレイヤーカットをピックアップします。

自然な外ハネが若々しさを演出

レイヤーをたっぷり入れて、首元にくびれをつくった動きのあるヘアスタイル。肩の位置の自然な外ハネが若々しい印象を与えてくれそうです。レイヤーによって程よくボリュームが出ることで、大人女性が悩みがちなぺたんこ髪も解消できそう。秋のムードにもぴったりな、こなれ感のあるレイヤーカットです。

首元をすっきりさせて小顔見え

こちらは、ヘアスタイリストの@t.ikeda214さんが、「オーダー多数の小顔ボブウルフ」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーによって首元がすっきりすることで、全身がバランスよく見えそうです。秋らしいカラーを合わせて季節感のあるヘアスタイルに仕上がっています。

扱いやすく忙しい毎日にぴったり

控えめなレイヤーで上品に仕上げたヘアスタイル。髪の広がりが気になる人も、レイヤーでボリュームを調節することでまとまりやすくなりそうです。ヘアスタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「結んでも良し、ワンカールでも」とコメントしています。アレンジがききやすい長さのレイヤーカットは、忙しい1日の始まりの身支度時間を短くしてくれるかも。

風になびくような軽やかさ

表面のレイヤーがふんわり揺れる、軽やかな印象のレイヤーカット。程よく重さを残すことで、大人女性にも似合う上品な仕上がりになっています。軽く巻いてニュアンス感のあるフェミニンな仕上がりを楽しむのも良し、乾かしただけの自然な毛流れでもおしゃれに見せられそう。この秋、髪型チェンジを考えているなら、ぜひレイヤーカットを検討してみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@end.kazuma様、@t.ikeda214様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri