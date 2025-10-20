頓知気さきな、美谷間＆太ももが眩しいキャミソールSHOT披露！ナチュラルな表情で魅せる

9月25日に発売された、頓知気さきなPHOTO STYLE BOOK『また明日！』の電子版が、未公開カット5ページの特典付きで10月25日に発売されることが決定した。

83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、1泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮って欲しかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景の中で撮影が行われた。

また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなった。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容だ。

電子版の発売に伴い、頓知気は、「スマホでいつでも読み返せる電子版は、紙の本と違ったよさがあります。本誌に掲載できなかった電子版限定のカットもナチュラルな表情の私が写っていますので、ぜひチェックしてみてください」とコメントしている。