バンダイ ライフスタイル事業部は、バンダイが展開する化粧品ブランド「ミラクルロマンス」より、「美少女戦士セーラームーン」の作中で月野うさぎがセーラームーンに変身する際に使用するアイテム「変身ブローチ」をモチーフにした限定コスメ「ミラクルロマンス シャイニングムーンパウダー 2026 Limited Edition」の予約受付を10月20日にバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で開始した（発売元：バンダイ クレアボーテ）。

同商品は、1992年から放送されたアニメ「美少女戦士セーラームーン」の作中で月野うさぎが変身の際に使用する変身アイテム「変身ブローチ」をモチーフに、デザインをアレンジして美しい彫刻をあしらった、限定版フェイスパウダー。2018年から始まった「シャイニングムーンパウダー」シリーズはご好評につき今年で8作目。今作は「変身ブローチ」をモチーフに、月の光をイメージしたデザインをほどこした。中央の石にはキュービックジルコニアを使用。クリアパーツからはホログラムがのぞき、ホワイトゴールドメッキと共に上品にきらめく。コンパクト中央下には、「2026」の刻印が入っており、コンパクト内側ミラー部分には、きらめく月と星、瑞々しい蔦と花のモチーフ、そしてセーラー5戦士の守護星マークをあしらった。

パウダーは、誰でも使いやすいクリアカラーフィニッシュパウダーを採用。ソフトフォーカス効果のある球状パウダー（メタクリル酸メチルクロスポリマー（基剤））が、毛穴やしわを自然にカバーする（メーキャップ効果による）。月光のような輝きをはなつパール（マイカ、酸化チタン、酸化スズ（光沢剤））が、くすみや色むらをカバー（メーキャップ効果による）し、肌に上品なつやをプラスする。なめらかな塗り心地で、ぴたっとした密着感のあるパウダーとなっている。

［小売価格］1万9250円（税込）（送料・手数料別途）

［予約開始日］10月20日（月）

バンダイ＝https://www.bandai.co.jp