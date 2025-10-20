美男美女だと思う「芸能人きょうだい」ランキング！ 「藤井萩花、流星、夏恋」を抑えた堂々の1位は？
All About ニュース編集部は10月2日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「芸能人きょうだい」についてアンケート調査を実施しました。この記事では、「美男美女だと思う芸能人きょうだい」ランキングの結果を紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、藤井流星さん、藤井萩花さん、藤井夏恋さんです。
流星さんは男性アイドルグループ・WEST.のメンバーで、俳優としてドラマにも出演。萩花さんはFlower、E-girlsの元メンバーで、モデルとしても活躍中です。夏恋さんは、Happiness、E-girlsなどで活動し、モデルとしても人気を集めています。
それぞれが美しいビジュアルを持つ3人は、Instagramでスリーショットを見せることも。仲が良く、互いのファンからも認知されています。
回答者からは、「うらやましいきょうだい。家の中を見てみたい」（30代女性／兵庫県）、「全員に華やかさやオーラがあると思う」（30代女性／静岡県）、「アイドルと元E-girlsということでみんな顔がきれい」（30代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、満島ひかりさん、満島真之介さん、満島みなみさんです。ひかりさんは、ユニット「Folder」などで活躍後に俳優としてデビュー。近年では映画『ラストマイル』で主演を務めるなど、演技派俳優として人気です。
真之介さんも同じく俳優で、名バイプレイヤーとしてさまざまな作品に出演中。バラエティー番組でも活躍し、好感度の高い俳優として有名です。みなみさんはモデルとして雑誌や広告などで活躍。3人とも小顔でスタイルが良く、まさに美男美女のきょうだいだといえるでしょう。
回答者からは、「沖縄の人なので、目とか鼻がすごく整っている」（30代女性／栃木県）、「三人ともそれぞれの分野で活躍していて、しかも全員が美男美女というのがすごい」（40代女性／滋賀県）、「満島姉弟はみんな目がキラキラしている」（50代女性／東京都）などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
