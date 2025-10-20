ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」、「コク深い味わい トマトクリームスープ」、「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」、「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」など全6種類の商品を、10月21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

本格的な冬の到来に向けて気温が低下するこの時期は、温かいスープやグラタン、ドリアといったメニューの売り上げが伸長する傾向にある。ファミリーマートでは、スープ、グラタン、ドリアの売上金額は2024年9月と10月の比較で約150％伸長している。

今回、需要が高まる時期にあわせて、濃厚で満足感のある味わいのスープ、グラタン、ドリアのあったかメニューを発売する。

スープからは、あさりの旨みがギュッと詰まったクリーム仕立ての「濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー」と、ミルクと生クリームのコクとトマトの酸味に、鶏の旨みを加えることで、より深みのある味わいに仕上げた「コク深い味わい トマトクリームスープ」の2種類をラインアップした。いずれの商品もパスタを入れることで、1食で満足感のある仕立てになっている。

グラタンは、チェダーチーズなどの塩味、旨み、風味がきいた濃厚なチーズソースとマカロニを合わせた、チーズ好きにはたまらない「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」に、ハーブやにんにくを効かせた濃厚クリームに、チキンとさつまいものゴロっとした具材感も楽しめる「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」をラインアップした。いずれの商品もソースの濃厚な味わいを楽しめる仕立てになっている。

冬に食べたくなるグルメとして人気のスープやグラタン、ドリアだが、ファミペイ会員への調査を経てそれぞれ異なる役割で消費者に選ばれていることが分かった。温かいメニューを食べたくなる心境を尋ねると、スープは「寒い日、冬の時期」（70.5％）という回答が最も多く、体を温め、癒されたい時に求められていることが明らかになった。一方、グラタン・ドリアは「幸せな気分になりたい時」（51.1％）が最も多く、寒い日に心を満たすご褒美として求められていることが明らかになった（調査は、2024年10月〜2025年2月にファミリーマートでスープ、またはグラタン・ドリアを購入した顧客を対象にオンラインで実施され、有効回答数（スープ1446件、グラタン・ドリア1468件）を基に分析している）。



「濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー」

「濃厚な魚介の旨み!クラムチャウダー」は、濃厚なあさりの旨みに加えて、クリームのコクや野菜の風味をきかせたクラムチャウダー。具材には、あさり、ポテト、野菜にシェルマカロニを使用し、ボリューム感のある仕立てになっている。



「コク深い味わい トマトクリームスープ」

「コク深い味わい トマトクリームスープ」は、トマトソースをベースにミルクでコク、チキンブイヨンで鶏の旨みを効かせ、酸味・コク・旨みのバランス良く仕立てている。具材には、ベーコンや野菜に加えてスープ絡みの良いフジリ（パスタ）を使用している。

「濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン」は、チェダーチーズをはじめとしたチーズを贅沢に使用したチーズソース仕立てのグラタン。ソース絡みのよい細マカロニを使用し、どこを食べてもチーズがしっかりと感じられる。



「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」

「ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン」は、クリームのコクににんにくとスパイスの風味を効かせたやみつきになる味わいのグラタン。具材にはチキンとホクホク感のあるさつまいもを使用し、食感の変化も楽しめる仕立てになっている。

「バターの風味広がる海老グラタン」は、定番の海老グラタンをバターの配合を増やし、風味のよい仕立てにした。海老とパセリをトッピングしている。

「とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア」は、デミグラスソースとチーズの濃厚な味わいが特徴のハンバーグドリア。デミグラスソースは飴色玉ねぎとグレイビーソースで奥深いコクが楽しめる。デミグラスソースと相性の良いバター風味のご飯を使用している。

［小売価格］

濃厚な魚介の旨み！クラムチャウダー：460円

コク深い味わい トマトクリームスープ：460円

濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン：538円

ごろっとチキンとさつまいもの濃厚クリームグラタン：548円

バターの風味広がる海老グラタン：498円

とろーり濃厚デミグラスソースのハンバーグドリア：599円

（すべて税込）

［発売日］10月21日（火）から順次

