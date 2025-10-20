「Xでバズってるみたい」美人俳優、モデルショットに絶賛の声「令和の美女って感じ」「めっっちゃタイプ」
元『Popteen』（発行：ポップティーン、発売：角川春樹事務所）専属モデルで俳優の中野恵那さんは10月19日、自身のInstagramを更新。透明感あふれる肩＆背中見せショットを披露し、注目を集めています。
【写真】中野恵那、「透明感すごすぎる」肌見せショット
コメント欄には、「全てにおいて可愛いです」「透明感すごすぎる」「撃ち抜かれる美しさ最高」「美しすぎるでしょ」といった称賛の声が寄せられています。
これらの写真は、アパレルブランド「FRAY I.D」の公式Webサイトでも見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)
「全てにおいて可愛いです」中野さんは「お気に入りカット」とつづり、3枚の写真を掲載しました。1、2枚目では、白いキャミワンピースに白のファーコートを合わせ、透き通る肌やしなやかな肩をのぞかせています。3枚目では、黒いベルベットのリボン柄ワンピースを着用し、美しい背中が際立つコーディネートを披露しました。
Xでも話題に中野さんは同日にX（旧Twitter）も更新し、「Xで好評でとても嬉しい」とコメントを添えて4枚の写真を公開しました。この投稿にも、「令和の美女って感じ」「久しぶりにめっっちゃタイプな女の子を見つけられてうれしすぎる」など、絶賛のコメントが多く寄せられています。さらに18日には「Xでバズってるみたいで嬉しい」とInstagramの投稿でコメントしていました。
