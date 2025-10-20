エディオンは、ニトリとの共同開発商品である「タンク運べるらく給水加湿器」を、10月24日から店頭（一部、取り扱いのない店舗もある）および同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱いを開始する。

少しずつ空気が冷え始め、乾燥が気になる季節になってきた。加湿器を使いたいけれど「給水が面倒」「手入れが大変」と感じたことがあるのでは。

そんな消費者の困りごとを解決できる「タンク運べるらく給水加湿器」を、エディオン・ニトリの両社で開発した。

同商品は、ふたを開けずに上から直接給水ができるほか、タンクを着脱してシンクや洗面台で給水することも可能。使う場所や状況に応じて、2通りの給水方法を選べるので、便利に使える。

さらに、抗菌（抗菌効果は水タンク素材の効果であり、水の抗菌効果を確認したものではない）樹脂タンクで衛生面にも配慮。鉄筋洋室6畳（木造3畳）の部屋なら、HIGHモードで約12時間の連続加湿が可能。LEDライトはナイトライト代わりにもなり、寝室での使用にもおすすめ。アロマオイル対応で、加湿しながら好みの香りも楽しめる。

そして、こうした給水のしやすさやメンテナンス性が評価され、2025年度のグッドデザイン賞を受賞した。

［小売価格］3990円（税込）

［発売日］10月24日（金）

エディオン＝https://www.edion.co.jp

ニトリ＝https://www.nitori.co.jp