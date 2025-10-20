世帯年収1150万円・月10万円貯蓄する夫婦「子供がいないので生活に余裕がある」と話す1カ月のリアルな家計簿
物価や光熱費の高騰、それでも賃金は上がらない現状などによって、以前より生活が苦しく感じる人も多いのではないでしょうか。
あるじゃん編集部が行った「毎月の支出額・内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
夫婦2人暮らしで、夫の年収900万円、妻の年収250万円。現在の生活について、「子供がいないので、今のところお金に余裕がありますが、将来一人になったとしたら生活できるのか心配です」と話します。
▼東京都東久留米市、43歳女性世帯の場合
年収：夫900万円、妻250万円
家賃：8万8000円
間取り：2LDK
食費：3万円
交際費：1万円
電気代：8000円
ガス代：4000円
水道代：4000円
通信費：1万円
車：駐車場代9000円
その他：ペット関連2万円
貯蓄に回す金額：10万円
生活のやりくりのポイントや節約術を聞くと、以下の3点を教えてくれました。
・遅い時間にスーパーに行き、割引されている品を買う
・飲み物は会社にある安い自販機やウォーターサーバーを利用
・服は外側の色落ちを防ぐため裏返しにして洗い、長く着られるように
※回答者コメントは原文ママです
(文:あるじゃん 編集部)
