ÅÏÊÕ¹ä¤Ï¼¡Àï¤â·ç¾ì¤Î²ÄÇ½À­¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ¡Ö¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¸·¤·¤¤2»î¹ç¤ò¡Ä¡×

¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£19Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Øvi.nl¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡1Ê¬ÌµÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤òºÇÁ°Îó¤Ç¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤Ç¤ÏÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬¹¶·â¤ÎÃì¤Ê¤é¤Ð¡¢¼éÈ÷¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£²Æ¤Ë¥Ø¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÅÏÊÕ¤À¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½DF¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ä¥³¡Ê¸½¡§¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤ÎÈ´¤±¤¿ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËÄêÃå¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢7¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹ÀïÁ°¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Û¤É¿¼¹ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìºòÆü¤Ï¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢ºòÆü¤ÏÁ´ÂÎ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â°ìÉô»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬ÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤¿¤ó¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÄË¤ß¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤¥ê¥º¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤Î¸·¤·¤¤2»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÚÍËÆü¤Î»î¹ç¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¤·¡¢½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Þ¤ÇÂ³¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAD¡Ù¤Ï·ç¾ìÍýÍ³¤¬¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Ñ¥Ê¥·¥Ê¥¤¥³¥¹¤È¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¤ä26Æü¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè10ÀáPSVÀï¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤âÉÔÆ©ÌÀ¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
