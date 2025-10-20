佐久間大介が阿部亮平に土下座!? 『旅スノ』オフショットに「彼女目線がみれるのホンmoney最高」の声
Snow Manの佐久間大介さんは10月19日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】Snow Man・佐久間大介が阿部亮平に土下座!?
ファンからは「あべさく担待望の旅スノ」「あべさく本当に尊い」「彼女目線がみれるのホンmoney最高」「聖地巡礼いきます！」などの声が。また、16枚目について「さっくんが阿部ちゃんに土下座してるみたい」「なんで見下してんのあべちゃんwww」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】Snow Man・佐久間大介が阿部亮平に土下座!?
「あべさく担待望の旅スノ」佐久間さんは「今回は阿部ちゃんと『旅するSnow Man』で念願だった、白川郷に行ってきました」と報告し、20枚の写真を投稿。メンバーの阿部亮平さんと岐阜県・白川郷を訪れています。自然豊かな景色やイケメンさが際立つ佐久間さんと阿部さんの姿などが写っていますが、注目は16枚目。土下座する佐久間さんとそれを見下ろす阿部さんの構図に見えます。何かトラブルが起こったのかと思いきや、佐久間さんは「#16枚目は下の火薬庫を覗いてたらたまたま土下座みたいになったあべさく」と説明。とても楽しい旅になったようです。
佐久間さん＆阿部さんのコメント動画も公開！同番組は日本テレビ（関東ローカル）での放送に加え、未公開シーンを追加した完全版をディズニープラスにて独占配信。ディズニープラス公式YouTubeチャンネルには、佐久間さんと阿部さんのコメント動画も公開されています。気になった人は、視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)