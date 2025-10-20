ロックバンド「ゲスの極み乙女。」の川谷絵音がボーカルを務めるバンド「indigo la End」が20日、公式Xを更新。今月25日に韓国で開催予定の音楽フェス「CONCRETE JAM 2025」の出演を見送ると発表した。運営進行や情報共有において開催に関する不確定な要素が多く確認されたことが理由としている。

バンドのXで「この度、indigo la Endは、10/25開催のCONCRETE JAM 2025への出演に向けて準備を進めておりましたが、現地の運営進行や情報共有の点において開催に関する不確定な要素が多く確認されました」と報告。その上で「関係各所と慎重に協議を重ねた結果、適切な形でのライブ実施が難しいと判断し、出演を見送らせていただくこととなりました」と発表した。

来場予定だったファンへ「ご来場を予定されていた皆さま、特に日本から観に来てくださる予定だったお客様には、ご迷惑をおかけしますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「このような結果となり誠に残念ではございますが、全ての関係者とお客様に安心して楽しめる環境を第一に考えた上での判断となります。今後とも indigo la End への変わらぬご支援を心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。