楽天モバイル、累計5回線目以上の契約について11月19日から契約事務手数料3850円がかかるように！累計4回線目までは引き続いて無料
|楽天モバイルが累計5回線目以上の契約の場合に契約事務手数料を無料から3,850円に変更！
楽天モバイルは15日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス（ https://network.mobile.rakuten.co.jp/ ）において2025年11月19日（水）以降に新規契約をする際に累計5回線目以上の契約となる場合の契約事務手数料を契約回線ごとに3,850円（金額はすべて税込）に変更するとお知らせしています。なお、累計4回線目までの契約についてはこれまで通りに引き続き、契約事務手数料が無料となっています。
楽天モバイルでは楽天回線による正式サービス「Rakuten UN-LIMIT」を2020年4月に開始し、楽天回線エリアにおけるデータ通信は使い放題、専用アプリ「Rakuten Link」での音声通話・SMSも無料で月額3,278円（金額はすべて税込）で使え、さらに何度かアップグレードされて2023年6月から新料金プランのRakuten最強プランに刷新し、パートナー（au）回線エリアも含めて3GB以下なら月額1,078円、20GB以下なら月額2,178円、使い放題で月額3,278円となっています。
なお、Rakuten Linkでの音声通話・SMSはカウントフリーとなっているほか、Rakuten Linkは2023年8月にパソコン（PC）向けデスクトップ版も提供開始されました。また公式メールサービス「楽メール」も提供されています。そんな楽天モバイルでは2020年10月より新規契約事務手数料などの手数料を無料にしてきましたが、今回、累計で5回線目以降の契約回線ごとに契約事務手数料として3,850円がかかるようになるということです。
記事執筆：memn0ck
・累計5回線目以上のご契約における契約事務手数料の変更について | 料金・サービスのお知らせ | 楽天モバイル
