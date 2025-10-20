ポイントは「わかりやすい配色」イメージチェンジで失敗しない「組み合わせのコツ」

印象操作＝ちょうどよさより「思い切りのよさ」

ハンパなデザインを選ぶより、わかりやすくテイストをぶつけるほうが複雑にならず、イメージチェンジを図れる。あいまいさのない振り切ったデザインや色みで、印象操作や気分転換を単純に。







赤のブルゾンを飾りに辛口な中でテイストMIX

赤×黒ナイロンジャケット／Reebok 黒ベアトップス、黒パンプス／ともにバナナ・リパブリック 黒バックオープンシアートップス／カオス（カオス表参道） 黒ワイドパンツ／ビロット（THIRD MAGAZINE） イヤリング、リング／ともにIRIS47（フーブス）

黒のワイドパンツと釣り合う、強い色でスポーティなブルゾンをセレクト。クールなイメージの中でテンションを変えるだけでも、明確に鮮度が上がる。インナーにシアーなロンTを仕込んだり、華奢な靴を合わせたり。どこかに抜けを意識すると強気な配色でもエッジが効きすぎない。







キレイな素材の甘色スカートでビッグシャツを可愛く着る

ブラウンシャツ／ザ・ノース・フェイス（ゴールドウイン カスタマーサービスセンター） ピンクサテンフレアスカート／MANGO ブラウンスエードバッグ／ミロス（ル タロン 有楽町マルイ店） グレースエードサンダル／ラオコンテ（エディット フォー ルル） イヤリング／IRIS47（フーブス）



ビッグシャツのボリュームをなじませたいときに、視点を縦に流すとろみスカートを活用。渋色と一緒なら、ピンクのサテンをビターな甘さに落とし込める。ドレスライクな気品と甘さを持ち合わせるサテンスカートが入ることで、気楽なワードローブの格がぐっと向上。







