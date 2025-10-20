夫の機嫌は“夜の営み”次第。断ると無視、家事もしない。もう限界【ママリ】
性欲は体調やメンタルで大きく変化しますよね。特に女性は産後など性欲が落ちてしまう期間があり、夫婦のケンカの原因の一つになってしまうこともあるかもしれません。この記事では、夫の性欲が強く自分はあまりないため、我慢して付き合っているという投稿を紹介します。誘われたのに寝落ちしてしまったり断ったりすると不機嫌になり、家事も育児もやりたくないと言い出す夫に困っているという投稿者さん。夫が不機嫌にならないよう自分が我慢して相手をするしかないのかと悩んでいるそうです。
夫婦で性欲に差があり、断ると不機嫌になってしまう夫に困っているという投稿者さん。相手の気持ちに応えるというのは大事なことだと思いますが、自分が嫌なことを我慢しなければいけないというのはストレスでしょうね。しかも、断ることで家事や育児をしたくないと言われてしまうとなると余計に面倒。
夫の気持ちに応えることで自分が苦痛になってしまうというのは、今は良くてもいずれ夫婦としてのバランスが崩れてしまいそうで心配ですよね。夫婦で納得できる落とし所を見つけるしかないとは思うのですが、少なくとも夫が妻を理解しようと努力してくれるかどうかはとても大事なことではないでしょうか。
性処理ができないと家事も育児もやってくれない夫
私心狭いですか？
下系な質問すみません。
うちは旦那が性欲強く、私はありません。
でもしなかったら旦那不機嫌なるから、仕方なくたまに付き合う程度です。
やりたくない日は断ったりもします💦
今日は旦那が平日休みで。
昨夜誘われましたが、子供なかなかねなくて私は一緒に寝落ちしてしまいました。
朝起きたら不機嫌なっているLINEたくさん届いてました、旦那不機嫌で。
木曜日(今日)は旦那休みだったら園迎えなどお願いしてるのですが、今日は全て放棄されてて。
ずっと待ってたのにできなかったから、やりたくない(育児家事手伝いたくない)みたいな感じで。
めちゃくちゃ面倒です。
いつも断ったらそうなります。
旦那が不機嫌ならないように、旦那がすすんで育児家事やってくれるように、私が我慢して相手してあげてるみたいな感じで疲れます。
性欲処理できないと不機嫌なる旦那さんいますか？
やはり相手するしかないですよね、、、
私的によそでしてくれて正直別に構いません。笑
でも小遣いせいだからそんなお金もなく
旦那もたぶんよそでやるのは嫌みたく、、、
投稿者さんが自分さえ我慢すれば…という考えになってしまっているのではないかとちょっと心配です。しかし、よく考えてみると夫婦生活と家事・育児を天秤にかけるというのはおかしな話ですよね。夫を不機嫌にさせないようにと考えるのではなく、もっと根本的な部分の話し合いが必要かもしれません。
性欲の強い夫にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまなが声が寄せられていました。
全く同じ感じです…
不機嫌になります。
それで何度か揉めてます。
共感です😢
相手するのも苦痛ですよね😢
夜になって近寄ってくるんじゃないかと思ったりほんとに嫌だなって思ってます😭
性の不一致は離婚理由にもなりますよね。
今はそう言う気持ちにならないことを伝えてみては？
家事や育児を夫にやってもらいたいからと自分を犠牲にするのではなく、悩みや苦しみをお互いに理解できたら夫婦としての関係性も変わってくるのではないかなと感じます。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）