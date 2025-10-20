アクア シャボンからホリデー限定登場♡華やかに香る泡のギフトセット

きらめくホリデーシーズンにぴったりな、香りのギフトが登場♡「アクア シャボン」から、人気の〈シャルドネブリュットの香り〉と限定の〈ロゼシャンパンの香り〉を詰め込んだ『オードパルファム ホリデーギフトセット』が10月29日(水)より数量限定発売。華やかなオーナメント型パッケージと16mLのミニボトルが、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

アクア シャボンの香りで彩るホリデー

フレグランスブランド「アクア シャボン」から、季節限定の『オードパルファム ホリデーギフトセット』が登場。清潔感あふれるブランドらしさはそのままに、ホリデーだけの特別感をプラスしました。

〈シャルドネブリュットの香り〉は、シャンパンの泡のように弾けるフレッシュさとウッディの落ち着きを感じる大人の香り。

新作〈ロゼシャンパンの香り〉は、ストロベリーやローズがふわりと広がる華やかな甘さが魅力です。

ギフトにもぴったり♡華やかで上品なパッケージ

アクア シャボン オードパルファム ホリデーギフトセット

価格：各16mL×2本・2,970円（税込）

・金箔ドットとパール調のオーナメント型デザインは、まるでツリーに飾りたくなるほどの可愛らしさ。

リボン付きのボトルは、飾っておくだけでも気分が上がります♪手に取りやすい16mLサイズで、持ち運びにも便利。

発売日：2025年10月29日(水)発売

販売場所：公式オンラインストア「U.HEALTH&BEAUTYオンライン」／全国のバラエティショップ／総合スーパー／家電量販店／香水取扱店／オンラインストアなど

ホリデーの特別な香りで心まで満たして

1年の終わりにふさわしい、華やかで上品な香りをまとって。アクア シャボンの『オードパルファム ホリデーギフトセット』は、大切な人へのプレゼントにも、自分へのご褒美にもぴったりな特別なアイテムです。

泡のようにきらめく香りとともに、この冬を優雅に彩ってみませんか？