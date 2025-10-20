＜優柔不断＞旦那が服選びに3時間もかけちゃう！みんなは待てる？帰る？合理的な解決策は…
買い物のとき、旦那さんの優柔不断さにイライラした経験がある人はいますか？ とくに服選びとなると、試着や鏡の前でのチェックを繰り返し、なかなか決められない場合もあるようです。
『旦那が服選びに3時間掛けてまだ迷っていたら、帰る？ 付き合う？』
お店のなかであちらをウロウロ、こちらをキョロキョロする旦那さんに対し、ため息が聞こえてくるような投稿です。服選びに迷う旦那さんに対して、ママたちの意見はさまざまでした。
『3時間も無駄にしない。その日は買わなくていい。1時間で切り上げる。他に用事や買い物がないなら帰る』
『ある程度迷ったら、一度帰って考えなおすべき。店のなかでグルグル迷うのは20分でも付き合えない。旦那さん、レストランのメニュー選びもそんな感じなのかな』
『迷ったら買わない方がいいと思う。だから一緒に帰る』
このような声がありました。つまり「帰る＝旦那さんを置いて帰る」ではなく、「その日の買い物を切り上げて一緒に帰る」という意味での「引き上げる」スタイルです。時間を掛けても結論が出ないなら、潔く退散するという姿勢のママたちは一定数いるようですね。
「ひとりで帰る」ママたちの本音
『置いていく』
『私が子どもを連れて他の買い物を済ませている間に選べなければ、その場で終了して帰る』
『3時間も迷っていたら、お店の人にもヒソヒソされていそう。恥ずかしいから帰る』
『服を買うのに付き合ってそういう男だと分かったら、二度と付き合わない』
『3時間どころか1時間も待たずに普通に帰る』
一方で、旦那さんを置いて帰るというママも少なくありません。ママはお子さん連れでも効率的に買い物をこなしているのに、旦那さんが延々と悩んでいるのは理解できないのでしょう。夫婦だけならまだしも、お子さん連れならたまりません。飽きてグズりはじめたお子さんをあやしながらでは、1時間ももたないでしょう。
40秒だけ待つ！あとは別行動で！現実的な対応
『待っても15分まで。長くなるならカフェとかで待つか、自分の物を見に行く』
『帰るっていうか、車のなかで寝ている』
『40秒だけ待つ。以後は「終わったら連絡して」で別行動』
『3時間はムリ。最初の1時間くらいは付き合うかもだけれど、他のことをして時間潰す。それでだいたい絞れたところで意見聞きたかったら呼んでと伝える』
帰りはしないけれど一緒にはいないというママたちです。別行動して、決まったら電話で連絡することもひとつの手。「カフェでお茶している」など、時間を有効活用するために別行動を選ぶのは待っていてもストレスにはならなそうですよね。旦那さんには好きなだけ悩ませ、自分はストレスなく過ごす。これならお互いに平和かもしれません。
きっと決まらない。私が選ぶ！
『30分悩んだ時点で、私が選ぶ』
『そこまで付き合っていられないので、迷っている物を全部買う。それならしばらく買いに行かなくて済むし』
「待つくらいなら自分が選ぶ」というママもいました。旦那さんがあまりに決断できない場合、「決めてあげる」「全部買わせる」とママが主導してしまう方が早いという考え方です。家庭によっては「妻セレクトの服を着るのが一番安心」というケースもあるのかもしれません。
「一緒にランチしながら考える」という提案型
『「考えながらご飯食べよう」って一緒にランチする。それでも決まらないなら後日にした方がいいのではない？ と言う』
旦那さんが悩む時間も一緒に楽しもうとするママの「ランチしながら考える」という意見も。買い物を一時中断し、気分転換をしてからあらためて考えるという方法です。冷静になれば意外とすぐ決まることもあるでしょう。またランチ中のいい話題にもなりそうですよね。
「旦那が服選びに3時間」というシチュエーションは、ママにとって我慢強さを試される瞬間かもしれません。今回の意見をまとめると、「一緒に帰る＝切り上げて撤退」「ひとりで帰る＝もう待てない」「別行動する＝時間を有効活用」「ママが選ぶ＝強制決定」「ランチで仕切りなおし＝気分転換」と、大きく5つのパターンがあるようです。
旦那さんの優柔不断さにイライラするのは当然ですが、それを正面からぶつけると喧嘩になることもあります。ママたちは工夫して「待ち時間を自分のために使う」「いったん切り上げる」という形でバランスを取っていました。
買い物は夫婦で過ごす貴重な時間でもあります。だからこそ「待てない自分」を責める必要はなく、「どうすればお互い気持ちよく買い物ができるか」を考えるのがポイントかもしれません。それにしても旦那さんの服を夫婦で買いに行くことは、仲のいい証拠です。何歳になっても「デートをする余裕」を持ちたいものですね。