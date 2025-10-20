10月27日19時より放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、出演アーティストおよび歌唱曲が発表された。

（参考：佐藤健、“TENBLANK・藤谷直季”として存在する歌唱の凄み 『グラスハート』を成功に導いた歌声）

今回発表されたのは、TENBLANK、Travis Japan、ZEROBASEONE、超特急、M!LK、超ときめき♡宣伝部、＝LOVE、STARGLOW、乃紫、森山直太朗、氣志團、LIL LEAGUE、PG。

佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳による、『グラスハート』（Netflix）の劇中バンド TENBLANKは、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞作曲を手掛け、テレビ初披露となる「永遠前夜」をフルサイズライブ。Travis Japanは、1970年代のディスコカルチャーを取り入れたダンスナンバー「Disco Baby」をフルサイズでテレビ初披露する。またZEROBASEONEは、日本スペシャルEPに収録されている最新曲「ICONIK (Japanese ver.)」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。

反響に応える“おかわりライブ”もオンエア。超特急は「NINE LIVES」、M!LKは「アオノオト」、超ときめき♡宣伝部は「超最強」、＝LOVEは「ラブソングに襲われる」、STARGLOWは「Moonchaser」、乃紫は「1000日間」をそれぞれフルサイズでおかわりライブすることに。これまでの熱いライブで好評だった楽曲をさらにパワーアップし、ここでしか見られないパフォーマンスで魅せるという。

さらに、森山直太朗は映画『風のマジム』の主題歌にも起用されている最新曲「あの世でね」、氣志團は最新曲「汚れなきクソ野郎ども」と、「One Night Carnival」を歌唱する。加えて、LIL LEAGUEは「Lollipop」、PGは「WA・BI・SA・BI」を、一夜限りのハロウィンバージョンとなるスペシャルパフォーマンスで披露する予定だ。

