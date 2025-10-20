人気夫婦TikToker、息子の顔出しを発表 「想像の倍可愛いお顔」「大人になったらイケメンになりそう」
総フォロワー数200万人超えるTikToker・破天荒夫婦が、10月18日（土）にYouTubeチャンネルを更新。これまでモザイク付きで出演してた、“りき太郎”こと3歳の息子の顔出しを解禁することを発表した。ファンからは「想像の倍可愛いお顔」「大人になったらイケメンになりそう」などと称賛の声が上がっている。
【写真】お顔がついに解禁！ 「かわいい」と話題のモザイクなしの息子“りき太郎”
■インスタ＆TikTok開設も発表
破天荒夫婦は、大阪を拠点に活動する、りきや＆みやび夫婦による夫婦インフルエンサー。“りき太郎”の愛称で知られる息子と、先日出産を発表した第2子である女の子で構成された4人家族だ。
これまで動画に出演する際は、モザイク付きで登場していた“りき太郎”だが、本人がモザイクを嫌がるということで、動画内で最後の意思確認をし、顔出しを解禁。「りき太郎です！ 皆さん、よろしくお願いいたします！」と元気にあいさつし、初めて公式に顔を出して動画に登場した。
これに併せ、りき太郎のInstagramとTikTokの開設も発表。すでにTikTokは、7万6000人を超えるフォロワーを獲得しており、父・りきやのTikTokフォロワー数4万人を早くも追い抜いている。
本格的な活動を始めるりき太郎にファンは大喜び。「パパとママ2人に似てかわちい」「これから色んな表情が見れるのを楽しみにしてます」「2人の子供はエンタテイナーの血が流れまくってる」「りき太郎顔出ししてくれてありがとう」などと称賛の声が上がっている。
引用：「破天荒夫婦〜嫁が破天荒過ぎて愛しい〜」YouTube（@hatenkoufufu）、「りき太郎@破天荒夫婦」Instagram（＠rikitaro_8.co）、「りき太郎」TikTok（@rikitaro.8.co）
