■記念館に居座ったクマ 捕獲作戦は…

「クマがいる」との通報が入ったのは、20日午前11時すぎ。現場は、盛岡駅から1.7キロほどの原敬記念館。

近くには住宅街が広がり、保育園などもあります。

しばらく行方がわからなくなりましたが、通報から約4時間後の午後3時すぎ、その姿を確認。“包囲網”が敷かれます。

吹き矢のようなものを持ちクマの背後に回り込んだ男性の姿があり、クマは捕獲されました。

■クマと鉢合わせした女性「外に出るのが怖い」

クマによる人的被害も増えています。

富山県立山町で軽傷を負った女性が、襲われたときの様子を語りました。

クマに襲われ軽傷（84）

「バーンと後ろから突き倒されたという感じだった」

──転ばなかった？

クマに襲われ軽傷（84）

「転びました。振り返ったら北の方に逃げていって。ここの痛みがだんだんひどくて息をすると響く」

ゴミを運ぶための一輪車が倒れたため見たところ、クマと“鉢合わせ”。女性にぶつかると、走って逃げたといいます。

クマに襲われ軽傷（84）

「クマの情報あったから、外出るときもあちこち見回して、けさも横の道出るときも、右見て左見てってした。外に出るのが怖い」

■ブナの“凶作”で…行動圏を里にシフト

なぜクマによる被害が増えているのでしょうか？

その理由の1つとして専門家は、エサとなるブナの“凶作”を挙げています。

クマの生態に詳しい 岩手大学農学部 山内貴義准教授

「東北はブナという実があるんですけども、大凶作ってことで全体的にエサがない状態が続いていて、行動圏を里にシフトしてるというのが被害が多くなる原因」

9月末時点のクマによる人的被害の件数と、ブナがあまり育たない北海道を除く東日本のブナの“実り”を見てみると、「凶作」または「大凶作」が多くを占めていて、被害の数と関連しているように見えます。

さらに“冬眠明け”の春も要注意です。

岩手大学農学部 山内貴義准教授

「おそらく今年は秋が凶作なので、来年の春ももしかしたら人里にかなり依存した大胆な行動をする個体が目覚めると、行動をエスカレートさせる可能性も考えられるので」

人を恐れないクマとどう向き合っていくかが、いま問われています。