¡Ú¥Î¥¢¡Û¶òÎíÆ®ºéÌë¤¬¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤È¹çÂÎ¡ÖÍè½µ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¡Ö£Í£Ï£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Í£Á£Ç£É£Ã¡Ê£Í£Í¡Ë¡×£²£°Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Çà¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥à¥¿¤ÎÌ¼á¶òÎíÆ®ºéÌë¡Ê¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¯¥ä¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡×£Î£Ï£Ó£Á£×£ÁÏÀ³°¤Ë³«»ÏÁ°¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¤·Âà¾ì¤µ¤»¤¿ºéÌë¤À¤¬¡¢½øÈ×¤Ï¹âÀ¥¤ß¤æ¤¤«¤é¥¬¥ó¥¬¥ó¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉÔµ¤Ì£¤Ê¥À¥ó¥¹¤«¤é¤Î½³¤ê¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢¥»¥«¥ó¥É¥í¡¼¥×¤ÎÈ¿Æ°¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤À¤¬¥È¥É¥á¤ËÁÀ¤Ã¤¿·îÌÌ¿åÇú¤ò¥Ò¥¶¤Ç·Þ·â¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ò¹âÀ¥¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢²¼¤«¤éÆÇÌ¸¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÈ¿Â§Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»î¹ç¸å¤ÎºéÌë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍÙ¤ê¤òÉñ¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¡£ºéÌë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤È¤Ë¤é¤ß¹ç¤¦¤äÆÇÌ¸¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡Ä¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ï¥°¤À¡£º¤ÏÇ¤¹¤ë¹âÀ¥¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥Á¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤Ï¡¢¼¡²ó£²£·Æü¤Î£Í£Í¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤Ë¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¹âÀ¥ÁÈ¤È¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹âÀ¥¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¥·¥§¥¤¥É¤¬¡¢ºéÌë¤ÈÃç´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ëµ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡Ö¤½¤Ã¤Á¤¬¤½¤Îµ¤¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£²¿¿Í¤Ç¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£