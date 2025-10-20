NOMELON NOLEMON、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌「ミッドナイト・リフレクション」のMusic Vidoをプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ボカロ曲「フォニイ」がYouTubeで約7,000万回再生、星街すいせいに楽曲提供した「ビビデバ」はYouTube、ストリーミング共に１億再生を超えるなど、中毒性の高い楽曲で脚光を浴びSNSでバズを巻き起こしているクリエイター・ツミキと、TVアニメ『うる星やつら』OPテーマ曲「バイマイダーリンfeat.みきまりあ、ニト。」を務めたシンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニット、NOMELON NOLEMON（読み：ノーメロンノーレモン）。

2025年1月に劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』およびTVアニメシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌となる「ミッドナイト・リフレクション」を担当。続いてTVアニメシリーズで2曲目となる挿入歌「きえない」、3曲目となる「HALO」を2週連続でデジタルリリース。7月には『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌とオリジナル曲を収録した「HALO- EP」を発売し話題となったNOMELON NOLEMONが、「ミッドナイト・リフレクション」のミュージックビデオを公開した。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として書き下ろした本楽曲は、総ストリーミング数2000万回を超え、ノーメロを代表する一曲となっている。MVではボーカルのみきまりあがダンスシーンに挑戦。楽曲の世界観を踏襲した煌びやかな映像にも注目して観て欲しい。

●リリース情報NOMELON NOLEMON『HALO - EP』発売中

【期間生産限定盤】

※2026年1月31日までの期間生産

初回仕様：NOMELON NOLEMON TOUR 「SUPERMOON」最速先行抽選シリアルコード封入

品番：XSCL-114

価格：￥2,750（税込）

購入URL

https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/HALO_EP

配信URLリンクはこちら

https://orcd.co/nmnl_halo-ep

タイアップ楽曲情報

「ミッドナイト・リフレクション」

劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 / TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nmnl_midnight-reflection

「きえない」

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nmnl_kienai

「HALO」

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌

配信リンクはこちら

https://orcd.co/nmnl_halo

みきまりあ歌唱挿入歌

「水槽の街から」

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌

作詞作曲編曲：照井順政

歌唱：みきまりあ（NOMELON NOLEMON）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/gquuuuuux_I_006_lyric

●作品情報

『機動戦士Gundam GquuuuuuX』

カラー×サンライズ 夢が、交わる。

Prime Video、他見放題配信サービスで配信中！

＜ストーリー＞

宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。

エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、 を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。

同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。

そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。

監督：鶴巻和哉

シリーズ構成：榎戸洋司

キャラクターデザイン：竹

メカニカルデザイン：山下いくと

アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵

アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊

原作：矢立 肇／富野由悠季

脚本：榎戸洋司／庵野秀明

デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典

コンセプトアート：上田 創

美術監督・美術設定：加藤 浩（ととにゃん）

色彩設計：井上あきこ（Wish）

CGI監督：鈴木貴志

CGIアートディレクター：小林浩康

特技監督：矢辺洋章

撮影監督：塩川智幸（T2 studio）

編集：辻田恵美

音楽：照井順政／蓮尾理之

主題歌：米津玄師「Plazma」

エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」

音響監督・整音：山田 陽（サウンドチーム・ドンファン）

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

主・プロデューサー：杉谷勇樹

エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘

プロデューサー：笠井圭介

制作：スタジオカラー／サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網

【キャスト】

アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ

ニャアン：石川由依

シュウジ・イトウ：土屋神葉

シャリア・ブル：川田紳司

