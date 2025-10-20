NOMELON NOLEMON、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌「ミッドナイト・リフレクション」のMusic Vidoをプレミア公開！
ボカロ曲「フォニイ」がYouTubeで約7,000万回再生、星街すいせいに楽曲提供した「ビビデバ」はYouTube、ストリーミング共に１億再生を超えるなど、中毒性の高い楽曲で脚光を浴びSNSでバズを巻き起こしているクリエイター・ツミキと、TVアニメ『うる星やつら』OPテーマ曲「バイマイダーリンfeat.みきまりあ、ニト。」を務めたシンガーソングライター・みきまりあによる2人組音楽ユニット、NOMELON NOLEMON（読み：ノーメロンノーレモン）。
2025年1月に劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』およびTVアニメシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌となる「ミッドナイト・リフレクション」を担当。続いてTVアニメシリーズで2曲目となる挿入歌「きえない」、3曲目となる「HALO」を2週連続でデジタルリリース。7月には『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌とオリジナル曲を収録した「HALO- EP」を発売し話題となったNOMELON NOLEMONが、「ミッドナイト・リフレクション」のミュージックビデオを公開した。
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として書き下ろした本楽曲は、総ストリーミング数2000万回を超え、ノーメロを代表する一曲となっている。MVではボーカルのみきまりあがダンスシーンに挑戦。楽曲の世界観を踏襲した煌びやかな映像にも注目して観て欲しい。●リリース情報
NOMELON NOLEMON
『HALO - EP』
発売中
【期間生産限定盤】
※2026年1月31日までの期間生産
初回仕様：NOMELON NOLEMON TOUR 「SUPERMOON」最速先行抽選シリアルコード封入
品番：XSCL-114
価格：￥2,750（税込）
購入URL
https://NOMELONNOLEMON.lnk.to/HALO_EP
配信URLリンクはこちら
https://orcd.co/nmnl_halo-ep
タイアップ楽曲情報
「ミッドナイト・リフレクション」
劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 / TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌
配信リンクはこちら
https://orcd.co/nmnl_midnight-reflection
「きえない」
TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌
配信リンクはこちら
https://orcd.co/nmnl_kienai
「HALO」
TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌
配信リンクはこちら
https://orcd.co/nmnl_halo
みきまりあ歌唱挿入歌
「水槽の街から」
TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌
作詞作曲編曲：照井順政
歌唱：みきまりあ（NOMELON NOLEMON）
配信リンクはこちら
https://lnk.to/gquuuuuux_I_006_lyric
●作品情報
『機動戦士Gundam GquuuuuuX』
カラー×サンライズ 夢が、交わる。
Prime Video、他見放題配信サービスで配信中！
＜ストーリー＞
宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。
エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、 を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。
同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。
そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
監督：鶴巻和哉
シリーズ構成：榎戸洋司
キャラクターデザイン：竹
メカニカルデザイン：山下いくと
アニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督：池田由美／小堀史絵
アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督：金 世俊
原作：矢立 肇／富野由悠季
脚本：榎戸洋司／庵野秀明
デザインワークス：渭原敏明／前田真宏／阿部慎吾／松原秀典
コンセプトアート：上田 創
美術監督・美術設定：加藤 浩（ととにゃん）
色彩設計：井上あきこ（Wish）
CGI監督：鈴木貴志
CGIアートディレクター：小林浩康
特技監督：矢辺洋章
撮影監督：塩川智幸（T2 studio）
編集：辻田恵美
音楽：照井順政／蓮尾理之
主題歌：米津玄師「Plazma」
エンディングテーマ：星街すいせい「もうどうなってもいいや」
音響監督・整音：山田 陽（サウンドチーム・ドンファン）
音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）
主・プロデューサー：杉谷勇樹
エグゼクティブ・プロデューサー：小形尚弘
プロデューサー：笠井圭介
制作：スタジオカラー／サンライズ
製作：バンダイナムコフィルムワークス／日本テレビ放送網
【キャスト】
アマテ・ユズリハ(マチュ)：黒沢ともよ
ニャアン：石川由依
シュウジ・イトウ：土屋神葉
シャリア・ブル：川田紳司
関連リンク
NOMELON NOLEMON公式X
https://twitter.com/NMNL_staff
『機動戦士Gundam GquuuuuuX』公式サイト
https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/