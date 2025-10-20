10月27日放送「CDTV」出演者＆楽曲発表 TENBLANK・トラジャら出演決定
【モデルプレス＝2025/10/20】TBSでは、10月27日よる7時から「CDTVライブ！ライブ！」を生放送。このたび、多彩な出演者と歌唱曲ラインアップが発表された。
話題のドラマ内で結成された佐藤健、宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、町田啓太、志尊淳による劇中バンド・TENBLANKは、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞作曲を手掛け、テレビ初披露となる「永遠前夜」をフルサイズライブ。 Travis Japanは、1970年代のディスコカルチャーを取り入れたダンスナンバー「Disco Baby」をフルサイズでテレビ初披露、ZEROBASEONEは、Japan Special EPに収録されている最新曲「ICONIK（Japanese ver.）」をフルサイズテレビ初パフォーマンスする。
さらに、反響に応える“おかわりライブ”も盛りだくさん。超特急は「NINE LIVES」、M!LKは「アオノオト」、超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）は「超最強」、＝LOVEは「ラブソングに襲われる」、STARGLOWは「Moonchaser」、乃紫は「1000日間」をそれぞれフルサイズでおかわりライブ。これまでの熱いライブで好評だった楽曲を、さらにパワーアップして、ここでしか見られないパフォーマンスで魅せる。
森山直太朗は映画の主題歌にも起用されている最新曲「あの世でね」、氣志團は最新曲「汚れなきクソ野郎ども」をフルサイズライブ。また、ヒット曲「One Night Carnival」を歌唱する。LIL LEAGUEは「Lollipop」、PGは「WA・BI・SA・BI」を、一夜限りのハロウィンバージョンSPパフォーマンス。豪華ラインアップとこの季節にぴったりの企画で届ける。（modelpress編集部）
＝LOVE「ラブソングに襲われる」
氣志團「汚れなきクソ野郎ども」、「One Night Carnival」
STARGLOW「Moonchaser」
ZEROBASEONE「ICONIK (Japanese ver.)」
超ときめき◆宣伝部「超最強」
超特急「NINE LIVES」
TENBLANK「永遠前夜」
Travis Japan「Disco Baby」
乃紫「1000日間」
PG「WA・BI・SA・BI (Halloween ver.)」
M!LK「アオノオト」
森山直太朗「あの世でね」
LIL LEAGUE「Lollipop」
