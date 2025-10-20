※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

出産を支えてくれた助産師との関係を続けていた夫。妻の断乳相談に付き添い産院を訪れると、目当ての助産師と話し込んで娘から目を離す。父親が見えなくなった娘は道路に出てしまいあわや事故に。妻も騒ぎを聞きつけて駆け付けた。



夫が目を離した理由ひとりにされた娘は…？苦しい言い訳「旦那さんが子どもを放置して助産師と話してた！」すべてを見ていたママ友が言い逃れできない真実を妻に告げます。「たった5分」と夫は言い訳しますが、幼い子どもから5分も目を離すこと自体、父親能力の低さを露呈していますね。追いつめられた夫、「助産師さんに色々質問してて…」と苦しい言葉を述べますが、質問っていったいなんでしょう？ 断乳ですか？(ぽん子)