■これまでのあらすじ

婚約者との結婚を決めた主人公・凛は、この日、母に結婚報告へ向かう。彼は「一緒に行こうか」と何度も心配してくれたが、凛はまだその必要はないと感じていた。なぜなら、母は昔から弟ばかりを溺愛し、凛にはほとんど関心を示さなかったからだ。だからこそ結婚の報告をしても、母はきっと軽く受け流すだけ――凛はそう信じて疑わなかった。



■弟の同棲宣言に母は大慌て！■母の弟溺愛っぷりは今日も健在実家に着くと、弟が彼女と同棲するために家を出ると聞いた母が大慌て。社会人なのだから自己責任だろうと思いつつ、実は凛もすでに彼と同棲中。それはもちろん母には秘密です。社長令嬢との交際と聞けば「お金がかかる」、副業で投資をしていると聞けば「危ない」と言い、とにかく母の弟への溺愛ぶりは相変わらずなのでした。(福々ちえ)