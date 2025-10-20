溺愛ぶりは健在…弟の同棲話に大騒ぎの母【やさしさに焦がれる Vol.2】
■これまでのあらすじ
婚約者との結婚を決めた主人公・凛は、この日、母に結婚報告へ向かう。彼は「一緒に行こうか」と何度も心配してくれたが、凛はまだその必要はないと感じていた。なぜなら、母は昔から弟ばかりを溺愛し、凛にはほとんど関心を示さなかったからだ。だからこそ結婚の報告をしても、母はきっと軽く受け流すだけ――凛はそう信じて疑わなかった。
■弟の同棲宣言に母は大慌て！
■母の弟溺愛っぷりは今日も健在
実家に着くと、弟が彼女と同棲するために家を出ると聞いた母が大慌て。
社会人なのだから自己責任だろうと思いつつ、実は凛もすでに彼と同棲中。それはもちろん母には秘密です。
社長令嬢との交際と聞けば「お金がかかる」、副業で投資をしていると聞けば「危ない」と言い、とにかく母の弟への溺愛ぶりは相変わらずなのでした。
(福々ちえ)