欧州株 総じて堅調、仏CACはマイナス圏脱せず
欧州株 総じて堅調、仏CACはマイナス圏脱せず
東京時間20:34現在
英ＦＴＳＥ100 9389.61（+35.04 +0.37%）
独ＤＡＸ 24112.25（+281.26 +1.18%）
仏ＣＡＣ40 8164.72（-9.48 -0.12%）
スイスＳＭＩ 12590.60（-53.89 -0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:34現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46453.00（+72.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6719.50（+17.00 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25071.75（+85.25 +0.34%）
※仏CAC指数は大手銀行のＢＮＰパリバ株の急落が重石になっている。同行がスーダンのジェノサイド（集団虐殺）を金融面で支援したとする集団訴訟で敗訴し、高額な和解を強いられる可能性があるという。
東京時間20:34現在
英ＦＴＳＥ100 9389.61（+35.04 +0.37%）
独ＤＡＸ 24112.25（+281.26 +1.18%）
仏ＣＡＣ40 8164.72（-9.48 -0.12%）
スイスＳＭＩ 12590.60（-53.89 -0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間20:34現在
ダウ平均先物DEC 25月限 46453.00（+72.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6719.50（+17.00 +0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 25071.75（+85.25 +0.34%）
※仏CAC指数は大手銀行のＢＮＰパリバ株の急落が重石になっている。同行がスーダンのジェノサイド（集団虐殺）を金融面で支援したとする集団訴訟で敗訴し、高額な和解を強いられる可能性があるという。