欧州株　総じて堅調、仏CACはマイナス圏脱せず
東京時間20:34現在
英ＦＴＳＥ100　 9389.61（+35.04　+0.37%）
独ＤＡＸ　　24112.25（+281.26　+1.18%）
仏ＣＡＣ40　 8164.72（-9.48　-0.12%）
スイスＳＭＩ　 12590.60（-53.89　-0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間20:34現在
ダウ平均先物DEC 25月限　46453.00（+72.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6719.50（+17.00　+0.25%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　25071.75（+85.25　+0.34%）

※仏CAC指数は大手銀行のＢＮＰパリバ株の急落が重石になっている。同行がスーダンのジェノサイド（集団虐殺）を金融面で支援したとする集団訴訟で敗訴し、高額な和解を強いられる可能性があるという。