21:30

カナダ鉱工業製品価格（9月）

予想 N/A 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -0.6%（原材料価格指数・前月比)



23:00

シュナーベルECB理事、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議講演



21日

4:00

ナーゲル独連銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議「米経済政策」出席





トランプ米大統領とアルバニージー豪首相、会談（ホワイトハウス）

EU外相理事会



FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）



