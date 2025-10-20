ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ鉱工業製品価格（9月）
予想 N/A 前回 0.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -0.6%（原材料価格指数・前月比)
23:00
シュナーベルECB理事、ECB・BIS・CEPR共催マクロ経済会議講演
21日
4:00
ナーゲル独連銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議「米経済政策」出席
トランプ米大統領とアルバニージー豪首相、会談（ホワイトハウス）
EU外相理事会
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）
※予定は変更されることがあります。
