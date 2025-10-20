◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが接戦を制し、２年連続の日本シリーズ進出を決めた。

日本ハムに３連敗を喫し、逆王手をかけられた一戦。先発・モイネロが中４日のマウンドながらも、７回１失点と好投。打線は川瀬の右前適時打などで２点を奪った。

試合後、歓声が鳴りやまないグラウントで、勝利監督インタビューに応じた小久保監督は「３連敗して、苦しかった。本当にありがとうございます」と、安堵（あんど）の笑み。投打がかみ合い、つかんだ勝利に「総力戦です。モイネロの投球がすごかった。（松本裕、杉山の継投リレーに）今シーズンはこの形でずっとやってきたので、最後も１００％信じて、送り出しました。（決勝打の川瀬も）いいところでまわってきて、大仕事をやってのけてくれましたね」と、パ・リーグ王者の意地を見せたナインをたたえた。

２５日からは阪神との日本シリーズが開幕する。「昨年の悔しい思いを晴らすべく戦います」と言葉に力を込めた。