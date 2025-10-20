HoneyWorks feat. Hanonによる新曲「君が灯してくれた光を今」と、HoneyWorks feat. Kotohaによる新曲「君の隣は空気が美味しい」が、2026年1月放送のTVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』のオープニング／エンディングテーマにそれぞれ決定した。

新曲2曲では、HoneyWorksのゲストボーカルを務めている女性ユニットのハコニワリリィから、HanonとKotohaが今回それぞれソロ名義でHoneyWorksとタッグを組むことに。ユニットではないHanonとKotohaとしてそれぞれアニメのオープニング／エンディングテーマを担当するのは今回が初となる。

また同アニメは、奈良一平により『別冊少年マガジン』にて連載中の冒険ファンタジー漫画が原作。本日10月20日に公開となったアニメPV第1弾では、オープニングテーマを聴くことができる。

Hanon コメント今回OPテーマの歌唱を担当させていただくハコニワリリィのHanonです。原作を読ませて頂いたのですが、ハジメとリルイの思わずクスッと笑ってしまうようなファンタジーな日常がとても魅力的で、キャラクターそれぞれの個性も光るとても素敵な作品でした…！歌わせて頂いたOP曲「君が灯してくれた光を今」は主人公ハジメの目線で、リルイや大切な仲間たちを守りたい、そんな優しさと愛のこもった歌詞になっています。ぜひアニメと一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです！

Kotoha コメントこの度EDテーマ「君の隣は空気が美味しい」の歌唱を担当させていただきました、ハコニワリリィのKotohaです！スーッと心に染みる、陽だまりのような優しいメロディーと可愛い歌詞にたくさん癒されてもらえたら嬉しいです🍀OPは相方であるHanonが担当しております！是非アニメと合わせてOP・EDどちらもお楽しみください

（文＝リアルサウンド編集部）