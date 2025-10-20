TENBLANKが『CDTVライブ！ライブ！』に登場！超特急、M!LK、超とき宣、イコラブらが“おかわりライブ”

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月27日19時から生放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演者およびに歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

＝LOVE「ラブソングに襲われる」

氣志團「汚れなきクソ野郎ども」、「One Night Carnival」

STARGLOW「Moonchaser」

ZEROBASEONE「ICONIK (Japanese ver.)」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

超特急「NINE LIVES」

TENBLANK「永遠前夜」

Travis Japan「Disco Baby」

乃紫「1000日間」

PG「WA・BI・SA・BI (Halloween ver.)」

M!LK「アオノオト」

森山直太朗「あの世でね」

LIL LEAGUE「Lollipop」

※アーティスト名五十音順

■Travis Japanは新曲「Disco Baby」をフルサイズでテレビ初披露

話題のドラマ内で結成された、佐藤健、宮崎優（「崎」は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳による劇中バンド・TENBLANKが、RADWIMPSの野田洋次郎が作詞作曲を手掛け、テレビ初披露となる「永遠前夜」をフルサイズライブ。

Travis Japanは、1970年代のディスコカルチャーを取り入れたダンスナンバー「Disco Baby」をフルサイズでテレビ初披露する。

ZEROBASEONEは、日本スペシャル EPに収録されている最新曲「ICONIK（Japanese ver.）」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。

そして、大反響に応える“おかわりライブ”が盛りだくさん。超特急は「NINE LIVES」、M!LKは「アオノオト」、超ときめき♡宣伝部は「超最強」、＝LOVEは「ラブソングに襲われる」、STARGLOWは「Moonchaser」、乃紫は「1000日間」をそれぞれフルサイズでおかわりライブ。これまでの熱いライブで大好評だった楽曲を、さらにパワーアップして、ここでしか観られないパフォーマンスで魅せる。

森山直太朗は、映画の主題歌にも起用されている最新曲「あの世でね」、氣志團は最新曲「汚れなきクソ野郎ども」をフルサイズライブ。さらに、ヒット曲「One Night Carnival」も歌唱する。

また、LIL LEAGUEは「Lollipop」、PGは「WA・BI・SA・BI」を、一夜限りのハロウィンバージョンSPパフォーマンスで届ける。

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

10/27（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/