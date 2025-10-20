新潟の秋の味覚・食用菊の「かきのもと」が出荷の最盛期を迎えています。



県内の「かきのもと」の約8割を出荷する新潟市南区白根地区。圃場(ほじょう)は一面、紫色に染まっていました。今年は夏の暑さにより例年より1週間ほど収穫が遅れていますが、品質に影響はないということです。



■しろねかきのもと部会 細貝洋一部会長

「この時期にないと寂しいかなという品物だと思うので、1年に1回この時期に白根の『かきのもと』を味わっていただければと思う。」



今年は約27tの出荷を見込んでいて、『かきのもと』は市場を通して県内外のスーパーなどで販売されます。