中国製電動SUV、長江の横断に成功

中国の自動車メーカー奇瑞汽車（Chery）がこのほど、自社が製造する電動スポーツユーティリティー車（SUV）で長江の横断に成功し、各方面から注目を集めました。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポストによりますと、奇瑞汽車（Chery）の高出力SUV「ジェトゥール（JETOUR）縦横G700」は、中国自動車産業の技術力向上への強い意欲を示すとともに、従来の自動車の性能の限界を突破する決意を印象づけるものとなっています。

同車両は10月16日午前、安徽省蕪湖市の黒沙洲フェリー埠頭を出発し、約22分かけて1.48キロメートルに及ぶ長江の本流を横断し、対岸に到達しました。この挑戦の模様はライブ中継され、水面がタイヤをわずかに覆う程度で、ドアの取っ手は水上に出ている様子が確認できました。運転手と同乗者は救命胴衣を着用し、窓を開けた状態で、トランシーバーで連絡を取りながらの挑戦となり、支援ボートも随行するなど、安全対策が徹底されていました。

横断に使用されたG700は高級オフロードSUVに位置づけられており、軍用規格のタービン式推進装置を2基搭載しています。それぞれの推進装置の定格出力は15キロワット、最大出力は18キロワットで、合わせて3000ニュートンの推力を生み出します。これは3トンの車両を川の中で安定して走行させるのに十分な力です。

このSUVはまた、船舶レベルの防錆技術を採用しており、キャビンは水深2メートルの水圧に耐えることができます。ジャイロセンサーが推進装置の出力を常時調整し、安定性を保つ仕組みです。

陸上走行時には、2．0リッターターボチャージャー付きハイブリッドエンジンが動力を提供し、総出力665キロワットという高い性能を発揮します。また、華為技術（ファーウェイ）のスマート運転システムも搭載され、先進的な運転支援機能を備えています。（提供/CRI）