サラーっと溶かして、はい完成。

コーヒーの祭典『SCAJ』で見つけたのは、「THE NODOKA（ザ・ノドカ）」という日本茶スティック。溶いてすぐ飲める手軽さに惹かれたけれど、本当の魅力は味わいだったのです。これ、言われなきゃスティックで作ったってわからないなぁ。

コーヒーの祭典で出会った日本茶

Photo: mio THE NODOKA 「全種類アソートセット」 1,404円（税込）

THE NODOKAに出会ったのは、170以上のカフェ／ロースターが国内外から出展する『SCAJ』のCoffee Villageでのこと。コーヒーばかりかと思いきや、新たな日本茶も知ることができました。

実はTHE NODOKAは、アメリカ・ニューヨークで生まれた会社。農林水産省の『茶をめぐる情勢』を参照に少し調べてみると、お茶全体の輸出量はこの10年間で約2.5倍強に増加。近年の抹茶ブームの影響でしょうか、輸出量全体の32%を占める一番の輸出国がアメリカでした。

THE NODOKAで手に入れた「全種類アソートセット」は、煎茶、玄米茶、抹茶、特選抹茶、ほうじ茶、和紅茶の6種類のパウダーが2本ずつ入った12本入り。茶せんまでは持っていなくても、器具なしで抹茶の入口として手軽に飲めそうと思い、買ってみることにしました。

スティックとは思えない深みのある味

中身は舞うほど細かいパウダー。静岡のオーガニックの茶葉をまるごと粉末にしているとあって、パウダーなのに本当に芳醇な香りです。

裏面を見ても本当に茶葉100％で、素材そのものの香りがします。

ちなみにインスタントコーヒーの場合コーヒーの抽出液をパウダー状にするから、コーヒー粉自体はパウダーにならないのですが、この日本茶スティックはお茶そのものを粉砕してパウダーにしたもの。

「煎茶」を公式レシピ通り350mlの水に対してスティック1本（2g）で作ってみたところ、ゴクゴク飲める美味しさ。多少時間が経つとコップの底にパウダーが少し沈殿しましたが、まぁこれも茶葉そのものを粉砕しているからこその、お茶の「にごり」みたいで舌触りもあって美味しい。そして、茶殻が出ないのも「茶葉を100%いただいている」感じで好きでした。

アレンジでカフェみたいなドリンクも

スティックで濃さを調整できる特性から思いついたのが、水やお湯で溶いて飲む以外のアレンジレシピ。例えば、バニラアイスにかけて抹茶アフォガートとか…

ミルクで溶いたほうじ茶ラテも。冷たい飲み物に溶くと若干ダマになるのですが、これはこれで味が濃くて美味しい。

氷を入れたミルクに、濃いめに溶いた抹茶をかけるとマーブルになっておしゃれな感じ。茶葉100%で甘さがないからこそ、いろんな応用が効いてアレンジレシピも楽しいかも。

本来相反する手軽さと美味しさが両立している、このTHE NODOKAの日本茶スティック。スティック特有の軽すぎるような物足りなさが全くなく、さすが茶葉100%使用の美味しさでした。

