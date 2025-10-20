◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6-2マリナーズ(日本時間20日、ロジャースセンター)

ブルージェイズがマリナーズに勝利し、両チーム3勝3敗のタイへ。ア・リーグ覇者の行方は運命の第7戦へもつれ込みました。

ブルージェイズは、アディソン・バーガー選手が2回に先制タイムリーを放つと、3回にはバーガー選手が右中間への2ランで追加点。5回には絶好調のウラジーミル・ゲレロJr.選手がポストシーズン6本目のアーチを放つなど、試合を優位に進めました。

王手をかけていたマリナーズは、3失策に3併殺と攻守ともにふるわず。球団初のワールドシリーズ進出は、第7戦の結果に委ねられました。

攻守でミスの目立ったマリナーズ。ダン・ウィルソン監督は、「 今シーズンを通して、私たちの選手たちはよく守ってくれていましたが、今夜はちょっとしたグローブをかすめるような打球が何度かあり、それが原因で追加の走者を出塁させてしまいました。そういうことは時折起こります」とコメント。

続けて、「このチームはシーズンを通して細かいプレーを確実にこなしてきました。同時に何度も巻き返してきたチームでもあります。今夜こそ再びその力を発揮するチャンスです。明日の第7戦で必ずやり遂げます」とナインの奮起に期待を込めました。

崖っぷちから勝利をつかんだブルージェイズ。ジョン・シュナイダー監督は、「楽しむしかないよ。ワールドシリーズ進出をかけた第7戦を戦えるなんて、口にするだけでもクールに聞こえるだろ？でもこれが俺たちが全てを捧げる理由だ」と語り、「これは特別で唯一無二の機会だ。今日のチームの戦いぶりには本当に満足している。明日もまた同じように戦い抜くだけだ」と力を込めました。

第7戦は、日本時間21日、ブルージェイズの本拠地で開催。すでに両チームの先発投手が公表されており、ブルージェイズは第3戦で先発し、6回2失点で勝利投手となったシェーン・ビーバー投手。マリナーズは同試合で5回途中8失点で負け投手となったジョージ・カービー投手が先発。両投手ともに中4日でのマウンドです。

もしマリナーズが勝ち、リーグ優勝を決めれば、球団史上初の快挙。対するブルージェイズが勝てば、93年以来32年ぶりのワールドシリーズ進出となります。

すでにナ・リーグでは大谷翔平選手ら所属のドジャースがブリュワーズを4連勝のスイープ。ドジャースと戦うのはどちらとなるのでしょうか。