「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

ＣＳ史上初の０勝３連からの３連勝で逆王手をかけていた日本ハムが１点差で敗れ、２０１６年以来、９年ぶりの日本シリーズ出場はならなかった。新庄監督は五回に１イニング２度のリクエストを要求するなど執念を見せたが、あと１点が遠かった。

日本ハムは三回に先制を許した。１死一、二塁のピンチでは周東の一ゴロに一塁・清宮幸がベースを踏んでから併殺狙いで二塁送球。ところが走者・牧原大に当たる悪送球で、この間に海野が一気に本塁へ生還した。さらに１−１の同点で迎えた五回２死満塁からは川瀬に右前への勝ち越し打を許した。

打線は１点を先制された直後の四回に同点に追いついた。この回先頭の矢沢が右翼線二塁打。続く３番・レイエスが空振り三振に倒れたものの、４番・郡司が左翼線適時二塁打で同点とし試合を振り出しに戻した。ただ、五回に勝ち越されてからは決定打に欠いた。

先発・達は第１戦から中４日の登板で５回２／３を６安打２失点。しっかりと試合を作り、玉井、上原、斎藤と最少失点でバトンをつないだ。新庄監督も五回に勝ち越された直後、なおも２死満塁の場面で決死のリクエストを成功させ３点目を防ぐなど、チーム一丸の激闘を見せた。

日本ハムが日本シリーズ進出を果たせていれば、セ・リーグ覇者で新庄監督の古巣阪神と対決となり、同シリーズ初の阪神出身監督対決となっていた。