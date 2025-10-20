「毎年追加する」「めちゃくちゃ良き！」【ユニクロ】マニア愛用♡「優秀トップス」

「毎年追加する」「この季節めちゃくちゃ良き」──。SNSでもそんな声が聞かれる【ユニクロ】のトップスは、着心地・シルエット・コスパの三拍子がそろった名品ぞろい。今回はその中から、トレンドはしっかり押さえつつも幅広いコーデに合わせやすい「優秀トップス」を、おしゃれなユニクロマニアたちの着こなしとともに紹介します。

シンプルながら秋冬らしい無地ネルシャツ

【ユニクロ】「フランネルシャツ」各\3,990（税込）

ユニセックスラインのボタンダウンシャツは、秋冬定番のフランネル素材。公式サイトによると「両面起毛素材で、表はなめらか、裏はふっくら」とのことで、秋には羽織りとして、冬になったらニットの中にと、季節感たっぷりのスタイリングを演出してくれそうな1枚です。おしゃれなニュアンスカラーの揃う色展開で、サイズはXS～4XLと幅広く、今年はゆったりめのサイズ感をリラクシーに着こなすのが気分かも。

着こなし次第でフェミニンな雰囲気に

ボタンの開け閉めで幅広い使い方ができそうなシャツですが、「毎年追加するUNIQLOのフランネルシャツ」として紹介する@mika_____akimさんは、さらにテクニックが光る着こなしを披露。エレガントなロングスカートにタックインし、上のボタンを多めに開けて抜き襟。顔からデコルテまわりをすっきりと見せつつ、ラフに腕まくりをして手首を出すことで、フェミニンなムードでの着こなしが完成します。

抜け感たっぷりヘンリーネックT

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」各\1,990（税込）

朝晩と昼間の寒暖差が激しい秋は、インナーに着るTシャツにもこだわりたいところ。表面感のあるコットンリブ素材に5つボタンのヘンリーネックで、羽織を脱いでTシャツ1枚になってもサマになる高見えぶり。胸まわりにデザインがあるので、シャツやジャケットを羽織ってもおしゃれさをキープしてくれそうです。

美シルエットでワイドパンツと好相性

ユニクロを使ったカジュアルスタイルを発信する@ko.wearさんも「リブヘンリーネックTがこの季節めちゃくちゃ良きでした」と高く評価している様子。ボディラインを拾いにくそうなほどよいフィット感とリブの縦のラインで、上半身のすっきり見えが叶いそうです。ワイドボトムスを合わせるとさらにメリハリが出て、スタイルアップが狙えそう。

