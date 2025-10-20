今回紹介するのはX（旧Twitter）に投稿された「冷蔵庫と壁の隙間」に挟まる猫ちゃんの様子。こちらのお家の4匹のラグドールちゃんたちの間で、どうやらこの狭い隙間に挟まる遊びが流行っていたのだそうです。

4匹のうちの1匹、ニコちゃんが真剣な表情で冷蔵庫と壁の間に挟まっている様子はXにて43.9万回以上表示。Xユーザーたちからは「よくやっちゃいます笑」「ジャストフィット！！」「出てきて～」とのコメントがたくさん寄せられていました。

見事な『被害者顔』

Xアカウント「エマルカトワニコ^._.^ラグドール」に登場したのはこのお家に住んでいる4匹のラグドールのうち、末っ子のニコちゃんです。この日ニコちゃんは「冷蔵庫と壁の隙間」にすっぽりと入ってじっとしていたんだとか。あまりに静かだったためか、それに気づかず飼い主さんは扉を閉めてしまったんだそうです。

飼い主さんが気付いた時には、ニコちゃんは「何で閉じ込めたの」と言わんばかりの真顔で見つめてきたのだとか。その顔についつい飼い主さんは「ごめん…出ておいで」とコメント。ニコちゃんが自ら隙間に入っていたのに、飼い主さんが謝罪するという何とも理不尽な展開に共感の声が集まっていました。

猫たちの密かなブーム

実はこの「冷蔵庫と壁の隙間」猫ちゃんたちにとって人気スポットだった模様。過去にもニコちゃんとルカちゃんが遊んでいたり、今回のニコちゃん同様、エマちゃんがすっぽりハマって放心していたりしていたんだとか。どうやら狭くてちょっと暗いこの場所は猫ちゃんたちにちょうどよく落ち着ける環境だったようです。

猫を飼っていると、思わぬところに入り込んでしまって気づかず閉じ込めてしまうなんてことも起こりがち。とはいえ、ニコちゃんのように『被害者顔』で見つめられてしまうと、こちらが悪いような気がしてつい謝ってしまう飼い主さんの気持ちもわかる一幕なのでした。

「冷蔵庫と壁の隙間」に入って閉じ込められるニコちゃんの様子を見たXユーザーたちからは「よくやっちゃいます笑」「ジャストフィット！！」「出てきて～」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「エマルカトワニコ^._.^ラグドール」では、4匹のラグドールエマちゃん、ルカちゃん、トワちゃん、ニコちゃんの日常が投稿されています。

