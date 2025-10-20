揃えて使いたい♡【3COINS】ウッド素材のフタがおしゃれな「保存容器」
調味料や乾物を入れるのに重宝する「保存容器」。使い勝手が良くておしゃれなものが欲しい！ それなら【3COINS（スリーコインズ）】のホーローキャニスターとガラスキャニスターをチェックしてみて。シンプルでナチュラルなデザインが魅力で、いくつかを並べて置いても可愛い予感。ぜひお買い物の参考にしてみて。
アカシア木蓋がアクセントになるホーローキャニスター
ホーローのキャニスターに、おしゃれなアカシアの木蓋がアクセントになる「アカシア蓋ホーローキャニスター：M」。茶葉やコーヒー豆などのほか、ホーロー容器は酸や塩分に強く匂いや色移りがしにくいため、ピクルスなど酢漬けの短期間保存にもいいかも。Sサイズ350mlと並べて使うのもおすすめです。今なら\550（税込）にお値下げ中。
天然木のハンドルキャップ付きで開けやすい！ ガラスキャニスター
見せる収納としても楽しめる「スクエアガラスキャニスター」。天然木を使った蓋にはパッキンが付いているため、湿気が防げるのがうれしいポイント。塩や砂糖、ナッツやシリアルなどを入れるのにぴったりです。容量は500mlで\660（税込）。縦長の800mlサイズもラインナップ。
