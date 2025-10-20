リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。シリーズMVPに輝いた大谷翔平投手のインタビューで、ウィル・アイアトン通訳が粋な英訳。日本企業に思わぬ注目が集まっている。

ワールドシリーズ進出に王手をかけて臨んだブルワーズとの第4戦。先発マウンドを託された大谷が、投打で躍動した。怒涛の3発＆10Kで、シリーズMVPも獲得。直後のインタビューで、大谷はファンに向けて「みなさん、今日はおいしいお酒を飲んでください」と話した。通訳のアイアトン氏は、「おいしいお酒」を「really good SAKE」と表現。観客からは笑い声も上がった。

この英訳により、思わぬ注目を浴びたのは、ドジャース公式日本酒「八海山」だった。新潟の醸造会社「Hakkaisan 八海醸造株式会社グループ」は3月、球団とのスポンサー契約を発表。本拠地ドジャースタジアムでも提供されていた。

X上のファンからは「新潟の八海山酒造がドジャースとスポンサー契約してて、ドジャースブルーの瓶の日本酒があったりする…」「スポンサー八海山に忖度できる有能な通訳」「今年からスポンサーになった八海山さん、嬉しいんじゃない？」「コラボしてる八海山が喜ぶ名訳！」などの声が上げられていた。

WSは24日（同25日）に開幕。マリナーズとブルージェイズの勝者と対戦する。



