興奮状態になるとユニークな歩き方になる猫ちゃんが話題です。動画には「かわいすぎて笑ってしまいましたw」「これは初めて見た、爆笑」等のコメントが寄せられ48万回再生されているようです。

【動画：体を膨らませて興奮状態のネコ→まさかの『歩き方』で…】

コミカルな「やんのかステップ」

TikTokアカウント「北野タカシ」に投稿されたのは、興奮状態になるとユニークな歩き方をする猫ちゃんの姿です。ある日、飼い主さん宅の猫ちゃんは弓なりに体を膨らませ興奮状態だったそう。

飼い主さんがチョコチョコと歩くと、それに合わせるように猫ちゃんも「やんのかステップ」をしながら歩いて来たのだとか。

サンバのリズムに合わせて

飼い主さんを見ながら、「やんのかステップ」でついてくる猫ちゃん。「やんのかステップ」で怒りながらジャンプする猫ちゃんはよくいますが、トコトコと歩いてくる猫ちゃんは珍しいのではないでしょうか。

猫ちゃんのコミカルな様子に、飼い主さんは思わずサンバの音楽をつけて動画を編集したそう。サンバの音楽にぴったりな猫ちゃんのステップに、思わず爆笑する人が続出したようでした。

面白い遊び方をする猫ちゃん

面白い仕草で飼い主さんをよく笑わせてくれるという猫ちゃん。他の動画では、なぜか段ボールをかぶったまま遊んでいる面白くて可愛い姿も投稿されているようです。

飼い主さんは、段ボールから出ている猫ちゃんの手をつついて遊んであげたそう。それでも猫ちゃんは段ボールから出てこずに、いつもと違った遊びを楽しんでいる様子だったそうでした。

最初にご紹介した投稿は48万回以上再生され「かわいすぎて笑ってしまいましたw」「ジャンプ移動はウチのもやるけど、これは初めて見たw」「面白い！かわいい」等、ユニークな猫ちゃんの姿に思わず笑顔になる人が続出したようでした。

TikTokアカウント「北野タカシ」では、フォトグラファーの飼い主さんが今回ご紹介した猫ちゃんの可愛いワンシーンを投稿しています。子猫時代の姿もとても可愛いと話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「北野タカシ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。